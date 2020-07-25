Американец выиграл $22 миллиона отдал половину другу 7 25.07.2020, 17:59

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Фото: Wisconsin Lottery

Таков был уговор 30 лет назад.

Старые друзья, американцы Джо Фини и Том Кук, в 1992 году заключили пари: если один из них выиграет в лотерею Powerball, они поделят выигрыш пополам. Договор друзья скрепили рукопожатием, сообщает BBC.

Почти 30 лет спустя в розыгрыше выпали числа Тома - и он не забыл про условия пари.

По словам Джо, он был поражен, когда старый друг внезапно позвонил и сообщил, что делится с ним половиной джекпота в размере 22 млн долларов.

"Он позвонил, и я сказал: "Ты что, дергаешь мой поплавок?" - поделился заядлый рыболов.

Оба друга живут в городе Меномони в штате Висконсин.

"Наши поздравления Тому, Джо и их семьям, - сказала в официальном заявлении директор висконсинского представительства лотереи Синди Ползин. - Сила дружбы и рукопожатия сделали свое дело. Я за них безумно рада. В этот день к ним пришла удача".

Шансы на выигрыш джекпота в лотерее Powerball составляют примерно один к 292 миллионам.

Двое друзей решили взять приз наличными вместо ежегодных выплат. В результате - после федеральных и местных налогов - каждый из них принесет домой около 5,7 миллионов долларов.

Том решил уйти на пенсию после новостей о выигрыше. Джо уже находится на пенсии. Оба они, по их словам, надеются теперь больше времени проводить со своими семьями.

"Разве есть способ уйти на пенсию лучше, чем этот?" - шутит Том.

Том купил призовой билет за 2 доллара в местном магазине. Розыгрыш лотелеи состоялся 10 июня.

В марте 2019 года еще один житель Висконсина выиграл рекордный джекпот лотереи Powerball в размере 768 млн долларов.