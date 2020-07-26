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США усиливают нажим на европейских подрядчиков «Северного потока - 2»

  • 26.07.2020, 8:09
США усиливают нажим на европейских подрядчиков «Северного потока - 2»

Вашингтон намерен помешать завершению строительства газопровода.

США усиливают давление на европейские и немецкие компании, участвующие в сооружении газопровода "Северный поток - 2", пишет издание Welt am Sonntag в воскресенье, 26 июля (перевод - dw.com).

По его сведениям, представители Соединенных Штатов в прошедшие дни провели видеопереговоры с подрядчиками, чтобы подчеркнуть "далеко идущие последствия дальнейшего участия в проекте".

В консультациях участвовало до 12 представителей правительства США, которые "в дружелюбном тоне" отметили, что намерены "воспрепятствовать завершению строительства", заявил неназванный собеседник издания, знакомый с ходом переговоров. Угроза является "очень серьезной", добавил он.

Госсекретарь США Помпео пригрозил новыми санкциями за газопровод

Госсекретарь США Майкл Помпео ранее предупредил, что участники проекта по строительству "Северного потока - 2" подпадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года. Официальный Берлин принял к сведению слова главы Госдепартамента, при этом счел экстерриториальные санкции Вашингтона "противоречащими международному праву". Россия же назвала позицию США примером политического давления и недобросовестной конкуренции.

Работы по строительству газопровода "Северного потока - 2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Меры предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

США выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

Укладку труб не могут возобновить из-за трески

После вступления санкций в силу швейцарская компания Allseas приостановила участие в проекте. Российское судно "Академик Черский", задействованное для завершения работ, прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае. Однако датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.


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