Посол Украины в США: Россию могут отключить от системы SWIFT 4 27.07.2020, 15:11

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Владимир Ельченко

В обозримой перспективе американские санкции против Кремля будут усиливаться.

Об этом в интервью агентству "РБК-Украина" сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Если Россия будет продолжать себя вести так, как она ведет себя сегодня, а думаю, в ближайшее время это не изменится, то они дождутся еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT", – отметил дипломат.

Отвечая на комментарий журналиста, что в мире говорят об этом уже с 2014 года, Ельченко подчеркнул, что отключение от системы SWIFT негативно повлияет на партнеров России.

"Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого", – сказал посол.

По его словам, речь также идет о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников высокого уровня.

"Об этом в свое время заявлял министр финансов США, и то, что они [санкции] до сих пор не введены, еще ничего не значит. Они лежат и ждут своего времени. Вот на днях основной санкционный закон США был дополнен новыми положениями относительно "Северного потока – 2". Вопрос в том, когда это будет реализовано, завтра, через неделю или через год. Все прописано и готово к применению", – добавил Ельченко.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны.