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Белорусы все больше поддерживают мировое лидерство США

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  • 27.07.2020, 13:59
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Белорусы все больше поддерживают мировое лидерство США

Исследование Института Гэллапа.

Американский Институт Гэллапа опубликовал исследование рейтингов мировых лидеров за 2019 год, сообщает «Радыё Свабода».

Гэллап, начиная с 2007 года, ежегодно замеряет популярность руководства четырех стран: США, России, Германии и Китая.

На первом месте в рейтинге, как и в два предыдущих года — Германия, представленая канцлером Ангелой Меркель. С одобрением к руководству Германии относятся в среднем 44 процента опрошенных по всему миру.

Соединенные Штаты на втором месте -33 процента.

Стоит отметить, что Беларусь оказалась среди 12 стран, в которых поддержка мирового лидерства США в 2019 году выросла более чем на 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом.


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