закрыть
27 июля 2020, понедельник, 15:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно имя нового временного поверенного в делах США в Беларуси

1
  • 27.07.2020, 14:33
  • 1,673
Стало известно имя нового временного поверенного в делах США в Беларуси
Джефри Джук

В прошлом он работал в посольствах в Хорватии, Никарагуа, Сербии и Туркменистане.

Новым руководителем дипломатической миссии США в Беларуси стал поверенный в делах Джеффри Джук, пишет tut.by.

В своем видеообращении новый поверенный в делах рассказал, что для него большая честь возглавить посольство США в Беларуси, а после прибытия в страну посла он станет заместителем главы миссии.

— В следующие несколько лет мне будет интересно познакомиться со многими из вас и вашими богатыми традициями и обычаями, — сказал дипломат.

Новый глава посольства также рассказал о своей любви к велоспорту и американскому футболу.

На сайте посольства США в Беларуси указано, что Джеффри Джук до нового назначения был сотрудником отдела политического планирования при госсекретаре США, где отвечал за вопросы политики в отношении ЕС, западных Балкан и постсоветского пространства. В прошлом Джук работал в посольствах США в Хорватии, Никарагуа, Сербии и Туркменистане. Помимо родного английского он владеет еще пятью языками: французским, немецким, испанским, хорватским и русским. Джук является автором научных работ и книг по истории международной политики. Он женат и воспитывает двоих детей.

Напомним, предыдущая глава посольства США в Беларуси, временная поверенная в делах Дженнифер Мур, завершила свою работу в нашей стране 17 июля. Она проработала в Беларуси два года и сообщила, что новый посол может прибыть в Беларусь уже до конца лета.


популярное за неделю

Мнение

Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников