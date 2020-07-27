Стало известно имя нового временного поверенного в делах США в Беларуси 1 27.07.2020, 14:33

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Джефри Джук

В прошлом он работал в посольствах в Хорватии, Никарагуа, Сербии и Туркменистане.

Новым руководителем дипломатической миссии США в Беларуси стал поверенный в делах Джеффри Джук, пишет tut.by.

В своем видеообращении новый поверенный в делах рассказал, что для него большая честь возглавить посольство США в Беларуси, а после прибытия в страну посла он станет заместителем главы миссии.

— В следующие несколько лет мне будет интересно познакомиться со многими из вас и вашими богатыми традициями и обычаями, — сказал дипломат.

Новый глава посольства также рассказал о своей любви к велоспорту и американскому футболу.

На сайте посольства США в Беларуси указано, что Джеффри Джук до нового назначения был сотрудником отдела политического планирования при госсекретаре США, где отвечал за вопросы политики в отношении ЕС, западных Балкан и постсоветского пространства. В прошлом Джук работал в посольствах США в Хорватии, Никарагуа, Сербии и Туркменистане. Помимо родного английского он владеет еще пятью языками: французским, немецким, испанским, хорватским и русским. Джук является автором научных работ и книг по истории международной политики. Он женат и воспитывает двоих детей.

Напомним, предыдущая глава посольства США в Беларуси, временная поверенная в делах Дженнифер Мур, завершила свою работу в нашей стране 17 июля. Она проработала в Беларуси два года и сообщила, что новый посол может прибыть в Беларусь уже до конца лета.