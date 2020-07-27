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Китаю оказался не нужен российский газ

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  • 27.07.2020, 14:32
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Китаю оказался не нужен российский газ
Фото: ТАСС

«Сила Сибири» cтала головной болью для «Газпрома».

Попытка развернуть российский газовый экспорт на восток с помощью трубопровода «Сила Сибири» оборачивается дополнительной головной болью для «Газпрома», который уже столкнулся с двузначным падение спроса в Европе и практически полной остановкой прокачки в Турцию, пишет finanz.ru.

Запущенный в конце 2019 года газопровод, строительство которого обошлось в 1,1 триллиона рублей, или 15,5 млрд долларов, работает на 60% запланированной мощности, не покрывая даже минимальные объемы контракта по принципу «бери или плати», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные китайской таможни. Согласно статистике, в мае «Газпром» прокачал в Китай 281 млн кубометров топлива, что на 12% меньше уровней первых двух месяцев работы «Силы Сибири» (0,318 млн кубометров в декабре и январе).

Накопленным итогом за январь-май Китай закупил 1,27 млрд кубов. С апреля объемы поставок держатся на уровне около 9 млн кубометров в сутки, и если эта скорость сохранится, то к концу года «Газпром» поставит 3,1 млрд кубометров.

Это на 40% меньше как общего контрактного объема (5 млрд кубометров), так и минимального, закрепленного по принципу «бери или плати» (4,25 млрд кубометров).

Китай не стремится импортировать российский газ даже несмотря на то, что цена «Газпрома» - самая низкая среди всех поставщиков. В апреле и мае она составлял 183-184 доллара за тысячу кубометров.

При этом туркменский газ обходился Китаю в 226 долларов за тысячу кубов, узбекский - в 212 долларов, а поставки из Казахстана стоили 192 доллара.

Вместо трубопроводного газа китайские компании наращивают импорт СПГ, следует из таможенной статистики. В мае на сжиженный газ пришлось три четверти всего газового импорта в КНР - 7,577 млрд кубометров из 10,906 млрд.

При этом объемы закупок растут как по сравнению с началом года (7,233 млрд кубометров в январе), так и в годовом выражении - на 29%, или 1,7 млрд кубометров.

Крупнейшим поставщиком СПГ в мае стала Австралия, продавшая 2,949 млрд кубометров.

Пандемия коронавируса ударила по спросу на китайском рынке, который уже в прошлом году столкнулся с избытком газа в объеме почти 10 млрд кубометров, по оценке Sinopec - второй по объемам добычи нефтегазовой корпорации КНР.

При цели правительства довести долю потребления газа до 10% (360 млрд кубометров в год) по итогам 2019 года спрос составил около 305,9 млрд кубов. Предложение газа достигло 315,2 млрд кубометров, из которых 9,7 млрд будут представлять из себя «излишек».

В следующем году, по оценкам Sinopec, спрос должен был вырасти до 335 млрд кубометров, однако предложение - 344,6 млрд - опять будет выше.

Китай наращивает внутреннюю добычу газа, прежде всего сланцевого, по запасам которого страна занимает первое место в мире (1,1 трлн кубометров).

В прошлом году в КНР было добыто 175 млрд кубометров - на 15 млрд больше, чем в 2018-м. К 2040 году китайская добыча удвоится - до 325 млрд кубометров в год, прогнозирует Wood Mackenzie. Впрочем, спрос на газ будет расти еще быстрее: к 2030-му Китай опередит по потреблению ЕС (510 млрд кубометров), а к 2040-му его газовый рынок будет равен половине Азии (673 млрд кубометров).


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