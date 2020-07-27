Выборы президента США: Байден опережает Трампа по всей стране 24 27.07.2020, 19:17

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Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Опубликованы данные свежего опроса.

За 100 дней до выборов президента США социологические опросы показывают преимущество потенциального кандидата от Демократической партии Джо Байдена над действующим главой государства Дональдом Трампом, которые пытается остаться в Белом доме на второй срок, передает zn.ua.

Новый опрос от AP и NORC показал, что Байден опережает Трампа в президентской гонке на 12 процентов – 46% против 34%.

Свежий опрос от CBS News и YouGov говорит, что Байден лидирует на 10 процентов – 51% против 41%.

Отметим, что средние результаты опросов показывают отставание Трампа в среднем на 8,5 процента. Оценка FiveThirtyEight показывает преимущество Байдена в 8%, RealClearPolitics говорит о 9,1% и The Economist оценивает отставание Трампа в 8,4%.

Журнал The Economist уверенно прогнозирует победу Байдена как в общенациональном голосовании, так и среди коллегии выборщиков. Байдену отдают 9 из 10, или 89%, на победу в коллегии выборщиков и более чем 19 из 20, или же 98%, на победу во всеобщем голосовании.

Байден значительно опережает Трампа среди небелых избирателей, а женщины и молодежь на пути к тому, что с еще большим преимуществом, чем Хиллари Клинтон, выбрать Байдена.

Но бывший вице-президент также сравнялся с Трампом среди избирателей мужского пола, белых и людей среднего и старшего возраста. Четыре года назад эти электоральные группы стали основой победы Трампа на выборах президента США.

Перед этим газета The York Times со ссылкой на источники в кампании Трампа писала, что даже внутренние опросы президента США показывают его отставание от Байдена.

Отметим, что у Байдена лучшие показатели, чем у любого другого кандидата в президенты США начиная с 1992 года.