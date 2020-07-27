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В США приступили к самым масштабным в мире испытаниям вакцины от COVID

  • 27.07.2020, 20:31
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В США приступили к самым масштабным в мире испытаниям вакцины от COVID
Фото: politico.com

Участниками клинических испытаний станут 30 тысяч человек.

В США с 27 июля начался третий, финальный этап испытаний вакцины от коронавируса американской биотехнологической компании Moderna. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании, передает РБК.

Участниками клинических испытаний станут 30 тыс. человек, оно будет проведено по методу рандомизированного плацебо-контролируемого исследования в соотношении 1:1.

Как отмечает агентство Associated Press, это будут крупнейшие по масштабу клинические испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в мире.

На создание вакцины Moderna получила от департамента медикобиологических исследований министерства здравоохранения США $483 млн. При этом предполагалось, что третья фаза клинических испытаний пройдет на сравнительно небольшом числе добровольцев.

Однако в ходе дискуссий и консультаций с участием Food and Drug Administration стороны решили значительно увеличить масштаб испытаний в третьей фазе. Для этого компании дополнительно выделили $472 млн.


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