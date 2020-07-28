Еще июль, а уже «пурга» 28.07.2020, 14:03

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Сергей Морозов

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Чем успел «прославиться» Михаил Дегтярев после своего назначения.

В Хабаровском крае РФ почти две недели не стихают массовые протесты из-за ареста экс-губернатора Сергея Фургала. Назначение же на должность врио губернатора Михаила Дегтярева многие здесь восприняли как "плевок в лицо". В день его прилета в Хабаровск горожане собрались на митинг и потребовали: "Дегтярев, выходи!" Новый глава к людям не вышел, а позже вообще отказался встречаться с протестующими, обнаружив в их рядах "иностранных граждан". Зато чиновник снял несколько стримов и дал интервью телеведущему Владимиру Соловьеву. "Сибирь.Реалии" собрали для вас самые яркие высказывания Дегтярева в первые дни после нового назначения.

Здесь живут "свободные люди, законопослушные люди"

Первое публичное выступление Дегтярева после назначения состоялось в хабаровском аэропорту, правда, разговаривал он лишь с ограниченным кругом журналистов.

Михаил Дегтярёв

Дегтярев при этом заявил, что желает, "чтобы у нас было полное взаимопонимание со всеми жителями Хабаровского края". Он также добавил, что в крае "живут очень хорошие люди, свободные люди, законопослушные люди".

При этом в числе своих первоочередных задач в регионе, где уже несколько дней подряд горожане выходят на массовые протестные акции, Дегтярев назвал борьбу с распространением коронавируса. "Есть тревожные сигналы, что пандемия в очередной раз может продемонстрировать свою агрессию. Вирус очень коварный… Лично я из своей записной книжки уже потерял 10 человек. Это и простые люди, и высокопоставленные люди", – уточнил он.

"Кричать "выходи" – это бескультурно"

Отказавшись в день приезда вести прямой диалог с горожанами, Дегтярев на следующее утро разместил стрим на своей странице в инстаграме – о том, как он идет на работу.

В ходе стрима Дегтярев вспомнил, что вчера к нему было много вопросов, и хабаровчане просили его "выйти". "Тем, кто говорит "Уходи!" – не уйду! Сразу предупреждаю: кричать под моими окнами "Дегтярев выходи" не надо. Это некультурно. Потому что есть график, есть работа, есть совещания, многие уважаемые люди ждут, министры, и кричать "выходи" – это просто бескультурно", – подчеркнул чиновник.

Он также рассказал, что успел по дороге "пообщаться с ребятами". "Единственная претензия их, что закрываются предприятия, плохо платят налоги, никаких инвестиций не делают больших – особенно крупные федеральные компании. Вот главное недовольство, которое я услышал за последние 10 минут от дальневосточников", – подытожил Дегтярев.

Отношение народа не измеряется митингами

Дегтярев вспомнил, что по прилете в Хабаровск его встретили двое крепких мужчин и сообщили ему, что они – его охрана.

"Я несколько опешил… Но, отказываться, скажу честно, пока не будем, хотя быстро мной было принято желание отказаться, в связи с тем, что есть некоторые ребята, которые недовольны моим приездом сюда, и это не рядовые граждане, а те, кто не согласны с тем, что мы будем здесь делать. А именно: удалять промышленно-финансовые группы от власти, некоторых чиновников, которые не справляются, выгонять", – заявил врио губернатора.

Митинг протеста в Хабаровске

Во время стрима к Дегтяреву подошла корреспондент местного издания dvhab.ru и спросила, как он собирается менять отношение народа к себе. Чиновник ответил, что отношение народа еще надо узнать.

"Я не измеряю отношение народа митингами. Оно измеряется другими вещами – приветливыми улыбками. Иду по улице минут 20. Люди улыбаются, приветствуют", – ответил чиновник.

"Дам тяжеловесность"

Дегтярев считает, что нужно вернуть тяжеловесность краю, которая была при Ишаеве (Виктор Ишаев – бывший губернатор Хабаровского края, обвиняется в растрате, находится под домашним арестом. – Прим. СР). "Я ее дам. Когда я звоню – берут трубку все", – заявил чиновник.

Он также пообещал краю денежные вливания, которые будут даваться под проекты. А выбирать проекты будут жители, "потому что чиновники очень редко выходят из кабинетов". Дегтярев считает, что именно люди должны определять, "что именно благоустраивать, где строить дороги и порты".

"Все контакты, которые у меня есть на федеральном уровне, буду использовать, чтобы культурная жизнь в Хабаровском крае была более пышной и красивой", – добавил он.

Подходя к зданию правительства края, чиновник заинтересовался голубями (активисты, в том числе в других городах, проводили акции солидарности с протестами в Хабаровске под лозунгом "Мы идем кормить голубей". – Прим. СР).

"Мы дошли до площади, где кормят голубей, они уже распухли. Их кормят каждый день много… Хабаровские голуби самые жирные и счастливые во всей России", – сказал Дегтярев.

Иностранцы "подогревают" протест

23 июля Михаил Дегтярев посетил краевую больницу, а затем поговорил с журналистами. Он заявил, что требование протестующих выйти – это еще и неуважение президента.

"Вообще тут есть чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами, – сказал чиновник – Не выйду... Вот так выйти к группе товарищей, по требованию... Это неуважение – ни ко мне, ни к президенту, за которого большинство россиян проголосовали, ни, в первую очередь, к себе. Те, кто так делают, себя не уважают".

В тот же день в интервью Владимиру Соловьеву Дегтярев уже заявил, что протестные акции в крае "подогреваются" иностранными гражданами.

"Сюда слетелись, в Хабаровск, граждане в том числе иностранных государств. Сейчас занимаются правоохранители и органы госбезопасности всей сетью этих товарищей. Они качают, да. Но мы будем разбираться", – сообщил Дегтярев Соловьеву.

Участница акции протеста 21 июля в Хабаровске

"В русскую баню –исключительно с мужчинами"

Стрим, похоже, является любимым форматом общения Дегтярева. 24 июля с утра он записал сразу два ролика и опубликовал их в своем инстаграме.

И буду впредь ходить в русскую баню исключительно с мужчинами

Первый из них чиновник начал словами: "Ну что я могу сказать? Очень тяжелая работа. Очень много документов пришлось подписать".

В этом же видео врио губернатора решил дать пояснения по его прошлым высказываниям, которые теперь припомнили ему журналисты. Он вспомнил о том, как рассказывал о 500-рублевой купюре на своем холодильнике, с помощью которой приманивал туда продукты без ГМО. Чиновник заверил слушателей, что на его холодильнике теперь висит 5-тысячная купюра, на которой изображен Хабаровск.

"Прежнее место работы в Государственной думе позволяли мне с большой долей свободы и улыбки высказываться на тему разных вопросов... Юмор отличает нас от зверей – это важно понимать", – пояснил чиновник свои высказывания в должности депутат Госдумы.

Михаил Дегтярёв (в шапке) в бане с Владимиром Жириновским

Он также вспомнил о часто публикующейся фотографии, где он находится в бане с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Дегтярев пояснил, что ходит в баню или с семьей, или с мужчинами.

"…В общественные бани, конечно, с мужчинами. Логично? И буду впредь ходить в русскую баню исключительно с мужчинами. Если для того, чтобы хабаровчанам жилось лучше, мне придется париться с большими начальниками, я с удовольствием буду это делать. И буду решать в бане многие вопросы для Хабаровского края. Понимаете? Поэтому по бане прошу с пониманием отнестись и не переживать. В баню ходили, ходим и будем ходить, но теперь все-таки больше в Хабаровске. Кстати, посоветуйте мне баню в Хабаровске – где будем париться?" – поинтересовался врио губернатора.

Во втором стриме Дегтярев еще раз вернулся к теме общения с протестующими жителями Хабаровского края.

"Я с людьми никогда не отказываюсь общаться, если это не радикально настроенная группа товарищей, которые ставят мне ультиматумы. Ультиматумы я ставить себе не позволю – ни разъяренной толпе, ни предпринимателям, которые нарушают закон", – заявил чиновник.

Он добавил, что в ближайшие выходные (именно в эти дни в Хабаровске проходят самые массовые акции протеста. – Прим. СР) он уедет из города: "Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке", – уточнил Дегтярев.

"НАТО, понимаешь, у порога!"

Действительно, чиновник уехал из Хабаровска, но по дороге из Ванино в Советскую Гавань ему встретилась сигналящая колонна автомобилей. Дегтярев развернул свой автомобиль и вышел к водителям.

"Мы не должны вас на дороге останавливать, вы должны нас собирать и нас слушать. С нами разговаривать так же, как с людьми из Хабаровска. А вы бегаете, а мы должны ловить вас тут. Нам это надо?" – упрекнул главу один из участников разговора. "Я ни от кого не бегаю", – ответил врио губернатора.

Дегтярев заявил, что готов общаться с небольшими группами жителей, но отказывается выходить к участникам митингов. "Я уже со многими людьми общался… Они тоже хабаровчане – такие же, как вы: кто-то работает в администрации, кто-то работает в полиции, кто-то охраняет меня", – описал чиновник свой круг общения.

Заехав в город Советская Гавань, он некоторое время пообщался с небольшой группой местных жителей и призвал их уважать президента Путина:

"У него вся страна, 150 миллионов! Ядерные ракеты! НАТО, понимаешь, у порога…Ему есть чем заниматься. Ему есть чем заниматься. Поэтому президента нашего давайте уважать!"

На той же встрече Дегтярев заметил, что федеральный центр не будет бесконечно долго баловать Хабаровск своим вниманием, поэтому пока есть возможность, нужно пользоваться этой ситуацией и принимать все, что предлагают.

"Хороший теленок трех маток должен сосать! Это нормальный абсолютно подход!"

Вернувшись в Хабаровск поздно вечером, Дегтярев вдруг появился у здания краевого правительства, когда протестующие уже разошлись. Его окружили несколько десятков человек, в том числе журналисты. У врио губернатора, в частности, спросили, согласен ли он с мнением мэрии Хабаровска, которая оценила численность субботнего митинга в 6,5 тысячи человек. Дегтярев на это ответил, что "не владеет технологией подсчета", но "оценочно... визуально – тысяч 10".

Кто-то из присутствующих спросил, почему он появился на площади только сейчас, когда все протестующие разошлись? Дегтярев ответил, что задержался в поездке по краю. После чего состоялся такой диалог:

"– Вы понимаете, что все люди, которые здесь собрались, это не протестующие? Протестующие в 10 часов ушли.

– А кто это?

– Эшники... ОМОН здесь остался.

– Не надо вешать ярлыки: протестующие, не протестующие".

В местном паблике во "ВКонтакте" "Типичный Хабаровск" большинство пользователей оценили общение Дегтярева с людьми на площади у здания правительства в воскресенье поздно вечером как спектакль.

Миша Табуреткин

"Не видитесь. Он вышел к подставным людям"

Владислав Закамов

"Вышел к титушникам, а не к людям"

Дмитрий Бессонов

"Молодец! Когда 95% протестующих пошли спать, Дегтярев вышел пообщаться с "Эшниками".

Ну а че они ведь тоже люди, неудобные вопросы не зададут, и каждый день на площади присутствуют!"

Диана Савицкая

"Хватит врать, он вышел к продажным эшникам. Такие как Дегтярев считают народ быдлом они никогда не выйдут к народу"

Сергей Михайлов

"Выходить надо в субботу ..а не под покровом ночи к организованному народу ..почти как Путин с фсошниками постоянно общается..."

Андрей Черкасов

"на площадь согнали титушек, бывших беркутовцев, росгвардейцев по гражданке – такое палево просто жесть".

Андрей Балашов

"На видео видно что Дегтярев разговаривает только с журналистами. Собрали массовку и выдали их за митингующих. Так как для митингующих они слишком тихо себя ведут по сравнению с тем что было на многотысячном митинге у обл.админа".

В целом после приезда Дегтярева в Хабаровск любое его упоминание в "Типичном Хабаровске", на который подписано более 113 тысяч человек, вызывает преимущественно волну негативных и в лучшем случае иронических комментариев. Люди вспоминают и его увлечение баней, и купюру на холодильнике, якобы привлекающую качественные продукты, и высказывание об иностранцах на акциях протеста в Хабаровске:

Андрей Черкасов

"Добро пожаловать отсюда"

Голубь Великий

"Чемодан, вокзал, парилка"

Αлексей Κононов

"Дегтярев настоящий клоун. Путин реально потроллил Хабаровчан его назначением. Это просто капец какой-то. Неужели он не понимает, что тушит пожар бензином? Кремль реально попал".

Дуняша Лазарева

"Один тазик Ельцину в бане подавал, другой Жириновскому... не страна, сплошная помывочная, откуда быть экономике в таких условиях???"

Владимир Сухоруков

"Понимаете, мы с друзьями каждую неделю ходим в баню... Ну мы там выпили как обычно.. И вот меня по ошибке в Хабаровск самолетом отправили.. Хорошо, но как стали Губернатором вы должны помнить? - Да, да, помнить должен, но я не помню.)))"

Дмитрий Крутов

"Такой же Сказочный, как и его предводитель.

Секта Сказочных"

Алексей Мельников

"Интересно, а если на двери белого дома повесить 500р, у нас появится нормальный врио?"

Кирилл Полярин

"У меня одного каждое утро шпионы из унитаза вылазят и выбегают в окно? Так уже месяцев 5. Все в американских флагах вылазят, а из карманов сыпятся доллары. Реально страшно".

Pavel Losevsky

"Еще Июль а уже пурга.."

Политолог Александр Кынев:

– Дегтярев за годы работы в Думе выработал такой стиль смеси стеба с быкованием – он был пригоден для информационного эпатажа, и настолько Дегтярев вошел в это амплуа, что маска приросла. Его назначили на серьезную должность, и надо уже изображать нормального человека, а он остается, условно говоря, "придурком из Думы", который общается, как гопник, получивший мандат. Это уже, на мой взгляд, профессиональная деформация… Это тот случай, когда на самом деле показать и сказать нечего.

В ЛДПР есть часть людей, которые добивались известности только за счет несогласованных глупостей, вроде перекраски Кремля в белый цвет… А во второй части партии довольно многие покупали места в списках на региональных выборах, чтобы получить мандаты. В результате в ЛДПР есть люди, которые способны руководить – как Фургал, и условные профессиональные клоуны – вроде Дегтярева. Так получилось, что вместо человека из одной части ЛДПР назначили представителя второй.

Есть две версии – почему Кремль назначил такого человека губернатором. Либо это ошибка Кремля и ЛДПР, и обе стороны сейчас несут имиджевый урон, поскольку Дегтярев постоянно апеллирует к тому, что его назначил Путин. Вторая версия – что это интрига, чтобы нанести исподтишка удар по электорату ЛДПР. Я думаю, что Дегтярев "временная прокладка"… мне кажется, что долго такой губернатор просидеть не может, я не представляю, как с таким кандидатом можно выходить на предстоящие губернаторские выборы.

Михаил Дегтярев с февраля 2017 года является членом президиума фракции ЛДПР в Государственной думе VII созыва. С октября 2016 года он был председателем комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. А до этого – с 2011 года – зампредседателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по науке и наукоемким технологиям VI созыва. До того как стать депутатом Госдумы, Дегтярев был депутатом Самарской гордумы и губернской думы, а также успел поучаствовать в выборах главы Самары и мэра Москвы в 2013 и 2018 годах.

Во время работы депутатом Дегтярев был соавтором 158 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Среди них – предложение запретить россиянам пользоваться долларами, запрет гомосексуалам быть донорами крови, замена государственного гимна на "Боже, царя храни", переход на юлианский календарь и введение ГОСТа на Деда Мороза и Снегурочку. Также он предлагал устанавливать таблички с надписью: "Кто к нам с мечом пришел, от русского меча погиб" рядом с российскими захоронениями иностранных военных, воевавших с Российской империей или СССР.