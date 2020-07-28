NASA отвезет марсианский метеорит обратно на поверхность Красной планеты 28.07.2020, 18:07

Марсоход Perseverance отправит метеорит в космос

Фото: NASA

Метеорит был найден в Омане в 1999 году.

Фрагмент метеорита Sayh al Uhaymir 008 (или SaU 008) отправится на Марс 30 июля — примерно через 600 000 лет после того, как он покинул Красную планету, пишет «Новое время».

Марсоход Perseverance будет использовать метеорит SaU 008 для калибровки своих чувствительных сканеров и инструментов, рассматривая его как точку отсчета для других камней, с которыми он столкнется в своем путешествии по поверхности Марса, объяснили ученые.

«У этого маленького камня есть настоящая история. Он образовался около 450 млн лет назад, был сброшен с Марса астероидом или кометой примерно 600 000−700 000 лет назад, а затем приземлился на Земле; мы точно не знаем, когда, но, возможно, 1000 лет назад. И теперь он возвращается к Марсу», — сказала Кэролайн Смит, руководитель коллекций наук о Земле и главный хранитель метеоритов в Музее естественной истории в Великобритании.

Метеорит был найден в Омане в 1999 году, а фрагмент SaU 008 является частью коллекции Музея естественной истории с 2000 года. Крошечные пузырьки газа, застрявшие в скале, точно соответствуют атмосферным условиям Марса.

При этом метеорит представляет собой фрагмент базальта — горной породы, которая широко распространена на Земле, она среди прочего состоит из таких минералов, как пироксены, оливины и полевые шпаты.

Небольшой кусочек Sau 008 установят на модуль SHERLOC, спектрометр, который будет использовать лазер для анализа химического и органического состава марсианских пород. Наличие под рукой оригинального марсианского метеорита должно сделать это исследование более точным и надежным.

«Прибор SHERLOC — это ценная возможность подготовиться к полету человека в космос, а также провести фундаментальные научные исследования поверхности Марса», — говорит куратор внеземных материалов Марк Фрис из Космического центра имени Джонсона.

Старт космического корабля, который доставит на Марс марсоход Perseverance и кусочек метеорита намечен на 30 июля в 14:50 по Минску.

Добавим, последние марсианские миссии имеют одну задачу — поиски следов жизни на Марсе. Поэтому о нем хотят узнать больше, поскольку эксперты считают, что нет более похожей планеты на Землю, чем Марс, в смысле размера, наличия металлического ядра внутри, даже сутки у нас практически такие же, как и на Марсе. Но, как мы знаем, на этой планете сейчас нет признаков жизни. Однако есть теория, что ранее Марс был таким же, как и Земля: заселенным, там были определенные формы жизни, — и поэтому их надо исследовать, чтобы понять, какое будущее ждет нашу планету.

Напомним, в конце 2019 года генеральный директор SpaceX Илон Маск рассказал о сроках и требованиях к транспортным средствам, которые понадобится, чтобы не только добраться до Марса, но и создать там устойчивую базу.

По мнению главы SpaceX, на развитие марсианской инфраструктуры уйдет около 20 лет.

Отвечая на вопросы в своем блоге, Маск подчеркнул, что стартовая стоимость полета на орбиту Земли на корабле StarShip, равная $2 млн, позволяет создать «Самоподдерживающийся город на Марсе» за разумные деньги.

Чтобы воплотить эту идею в жизнь, SpaceX потребуется построить и запустить около 1000 космических кораблей в течение 20 лет. Такой срок связан с тем, что планетарное выравнивание позволяет осуществлять реально достижимый полет на Марс один раз в два года.