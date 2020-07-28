Вайдас Сальджюнас: Кремль переписывает историю так, как это описал Оруэлл 1 28.07.2020, 19:30

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Москва пытаться убедить местную и зарубежную аудиторию в том, что СССР не сделал ничего плохого.

Российский МИД распространяет утверждения, в которых отрицает захват и аннексию Советским Союзом стран Балтии и угрожает пересмотреть границы с Литвой. О том, к чему стремятся кремлевские стратеги корреспонденту Charter97.org рассказал литовский военный обозреватель Вайдас Сальджюнас.

- На прошлой неделе российские посольства в странах Балтии распространили заявление, в котором отрицают вину СССР в оккупации Литвы, Латвии и Эстонии. Почему стратеги российского МИДа так настойчиво распространяют ложные утверждения? К чему они стремятся?

- Они стремятся к тому, чтобы продолжать и демонстрировать все более открытую и все более высокомерную политику отрицания оккупации стран Балтии. Поэтому со стороны Кремля преобладают заявления, которые противоречат фактической информации, международному праву, искажают исторические события, умалчивают некоторые важные события (например, о агрессии против стран Балтии, убийствах пограничников, объявление ультиматумов, подготовка к войне против стран Балтии, не говоря уже о насильственной советизации, арестах, депортациях, массовых убийствах и т. д.). Со стороны Москвы сыплются и угрозы: Кремль заявляет о том, что если его вина во всех преступлениях о которых только что говорилось, будет признана международным сообществом, то они готовы поднять вопрос не о каких либо других территориях а именно о Вильнюсе и Клайпеде. Такое заявление, ничто иное как террористические претензии на территорию другого государства в нарушение всех международных и двусторонних соглашений.

- К реализации каких целей стремится Кремль, оглашая такие тезисы своей дипломатической политики?

- Прежде всего, Москва придерживается такой политики, чтобы попытаться убедить местную и зарубежную аудиторию в том, что СССР не сделал ничего плохого и поэтому Кремль не несет ответственности за эти действия, хотя именно в Кремле был подписан пакт Молотова-Риббентропа, который и предопределил оккупацию в том числе и страна Балтии. Все кремлевские оправдания и выводы становятся недействительными, так как именно они договорились с нацистами сделать то, что они позже пытались оправдать ультиматумами, советскими экипажами, и вот теперь Москва пытается врать о якобы добровольном вступлении стран Балтии в состав СССР.

В общем, мы наблюдаем логическое продолжение интереса Путина к истории, которое проявляется в том, что нынешние власти России прилагают усилия утвердить советский нарратив истории, от которого Москва отказалась в 1989 – 1991 годах. Другими словами, Кремль переписывает историю так, как это описал Оруэлл в своей книге «1984».

- К какой аудитории адресованы агрессивные заявления Москвы?

- Больше для внутренней аудитории и для той небольшой иностранной аудитории, которая еще слушает, что говорит Кремль. С другой стороны, цель Кремля всегда состояла в том, чтобы дословно уничтожить противника множеством утверждений, в которых факты перемешаны с ложью, в надежде на то, что оппоненты или нейтральная сторона запутаются и не пожелают вмешиваться в эти вопросы, что позволит превратить четкую и принципиальную позицию по вопросу оккупации стран Балтии Советским Союзом в открытый вопрос.