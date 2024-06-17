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Закрывается один из старейших частных вузов Беларуси

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  • 17.06.2024, 11:56
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Закрывается один из старейших частных вузов Беларуси

«Это решение учредителей».

Закрывается частный вуз «БИП — Университет права и социальных технологий». Об этом «Зеркалу» рассказал один из студентов вуза, в администрации учебного заведения нам подтвердили эту информацию. Вот что удалось узнать.

Имя собеседника изменено для его безопасности.

— Слухи ходили давно, но на днях от одного из методистов я узнал, что все это правда, — рассказал студент БИП Дмитрий. — Решение приняли учредители, и для многих оно будет ужасным сюрпризом. Я студент-заочник на последнем курсе и теперь даже не представляю, как буду отучиваться этот последний год.

Официального заявления о закрытии на сайте вуза нет. Поэтому под видом отца одного из студентов журналист позвонил в приемную ректора университета.

— По решению учредителей образовательная деятельность университета прекращается с 30 августа 2024 года, — ответила секретарша. — Все студенты, которые на данный момент у нас имеются, будут переведены в другие вузы города Минска. Все это будет проходить централизованно. Единственное, надо немножко подождать, пока появится официальная информация и станут известны все вузы, куда будут переводить детей. Но волноваться не стоит: все будут переведены и учеба продолжится с 1 сентября в других вузах.

О причинах закрытия БИП секретарша ректора ничего не сказала.

— Это решение учредителей, — вздыхает женщина. — Почему они так решили, я не знаю.

БИП — один из старейших частных вузов Беларуси. Его в 1990-м году открыл Степан Сокол — ученый и предприниматель. До 2020-го года он был ректором университета. А 5 декабря того же года он умер. Вероятно, от коронавируса («Беда, охватившая всю планету, забрала и нашего лидера», — говорится на сайте учреждения).

Изначально БИП назывался Минской высшей юридической школой при Союзе юристов БССР. В 1991-м школа была переименована в Белoрусский институт правоведения, а в марте 1995-го получила лицензию вуза.

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