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Швейцария хочет обсудить результаты Саммита мира с Россией и Китаем

  • 17.06.2024, 12:08
Швейцария хочет обсудить результаты Саммита мира с Россией и Китаем

Швейцарцы общаются с Лавровым «каждые две недели».

Швейцария хочет обсудить итоги Саммита мира с Россией, Китаем и другими странами, не участвовавшими в мероприятии. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, приводит его слова liga.net.

Он утверждает – у Швейцарии есть действующее посольство в Москве и они общаются с главой российского МИД «каждые две недели». Кассис акцентировал, что страна «намерена обсудить с Россией итоги этой конференции».

Он отметил, что не будет «говорить об этом конкретнее», а также подчеркнул, что швейцарская сторона при подготовке саммита увидела невозможность осуществить намерения присутствия России «на борту» с самого начала, но было обещание, что оно будет, когда придет время.

Министр отметил, что Швейцария проведет детальное обсуждение результатов саммита и с другими странами, «в чьи двери мы постучали, а они не пришли, например, с Китаем».

Кассис заявил, что большинство решений, которые были приняты, не могут быть приняты без участия РФ и подчеркнул, что с точки зрения возможной заинтересованности российской стороны и построения пути к миру были выбраны три темы для первого Саммита: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение пленных, а также тысяч детей.

Он добавил, что по этой причине таким вопросом не стал, например, вопрос территориальной целостности, потому что сейчас перспективы его обсуждения между сторонами безвыходные.

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