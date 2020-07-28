В США назвали номинантов на премию «Эмми» 28.07.2020, 20:24

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Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Лидером по числу номинаций в этом году стал сериал «Хранители».

Американская телевизионная академия назвала претендентов на премию «Эмми». Очередная, 72-я по счету, церемония вручения наград в различных категориях должна пройти в Лос-Анджелесе в сентябре 2020 года, передает РБК.

Лидером по числу номинаций в этом году стал выпускаемый сетью HBO сериал «Хранители» (Watchmen), который претендует сразу на 26 наград. На втором месте сериал «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel) — 20 номинаций.

В список номинантов в категории «Лучший драматический сериал» в 2020 году вошли:

«Лучше звоните Солу»;

«Озарк»;

«Убивая Еву»;

«Наследники»;

«Рассказ служанки»;

«Корона»;

«Мандалорец»;

«Очень странные дела».

На премию в категории «Лучший комедийный сериал» претендуют:

«Удивительная миссис Мейзел»;

«Шиттс Крик»;

«В лучшем мире»;

«Умерь свой энтузиазм»;

«Мертв для меня»;

«Белая ворона»;

«Метод Комински»;

«Чем мы заняты в тени».

За звание лучшего мини-сериала с «Хранителями» поборются:

«И повсюду тлеют пожары»;

«Миссис Америка»;

«Невероятное»;

«Неортодоксальная».

В актерских номинациях на награды за роли первого плана претендуют:

Дженнифер Энистон — за роль первого плана в «Утреннем шоу»;

Оливия Колман — за роль первого плана в «Короне»;

Джоди Комер — за роль первого плана в «Убивая Еву»;

Лора Линни — за роль первого плана в «Озарк»;

Сандра О — за роль первого плана в «Убивая Еву»;

Зендая — за роль первого плана в «Эйфории»;

Джейсон Бейтман — за роль первого плана в «Озарк»;

Стерлинг Браун — за роль первого плана в «Это мы»;

Стив Карелл — за роль первого плана в «Утреннем шоу»;

Брайан Кокс — за роль первого плана в «Наследниках»;

Билли Портер — за роль первого плана в «Позе»;

Джереми Стронг — за роль первого плана в «Наследниках»;

Кристина Эпплгейт — за роль первого плана в «Мертв для меня»;

Рэйчел Броснахэн — за роль первого плана в «Удивительной миссис Мейзел»;

Линда Карделлини — за роль первого плана в «Мертв для меня»;

Кэтрин О’Хара — за роль первого плана в «Шиттс Крик»;

Исса Рэй — за роль первого плана в «Белой вороне»;

Трэйси Росс — за роль первого плана в «Черноватом»;

Энтони Андерсон — за роль первого плана в «Черноватом»;

Дон Чидл — за роль первого плана в «Черном понедельнике»;

Тед Дэнсон — за роль первого плана в сериале «В лучшем мире»;

Майкл Дуглас — за роль первого плана в «Методе Комински»;

Юджин Леви — за роль первого плана в «Шиттс Крик»;

Рами Юссеф — за роль первого плана в «Рами».

Среди тех, кто претендует на награды за роль второго плана, — Мерил Стрип и Хелена Бонэм-Картер. Для первой это уже пятая номинация, для второй — четвертая, однако у Стрип уже есть три награды, а Бонэм-Картер наград пока не получала.