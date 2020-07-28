В США назвали номинантов на премию «Эмми»
- 28.07.2020, 20:24
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Лидером по числу номинаций в этом году стал сериал «Хранители».
Американская телевизионная академия назвала претендентов на премию «Эмми». Очередная, 72-я по счету, церемония вручения наград в различных категориях должна пройти в Лос-Анджелесе в сентябре 2020 года, передает РБК.
Лидером по числу номинаций в этом году стал выпускаемый сетью HBO сериал «Хранители» (Watchmen), который претендует сразу на 26 наград. На втором месте сериал «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel) — 20 номинаций.
В список номинантов в категории «Лучший драматический сериал» в 2020 году вошли:
«Лучше звоните Солу»;
«Озарк»;
«Убивая Еву»;
«Наследники»;
«Рассказ служанки»;
«Корона»;
«Мандалорец»;
«Очень странные дела».
На премию в категории «Лучший комедийный сериал» претендуют:
«Удивительная миссис Мейзел»;
«Шиттс Крик»;
«В лучшем мире»;
«Умерь свой энтузиазм»;
«Мертв для меня»;
«Белая ворона»;
«Метод Комински»;
«Чем мы заняты в тени».
За звание лучшего мини-сериала с «Хранителями» поборются:
«И повсюду тлеют пожары»;
«Миссис Америка»;
«Невероятное»;
«Неортодоксальная».
В актерских номинациях на награды за роли первого плана претендуют:
Дженнифер Энистон — за роль первого плана в «Утреннем шоу»;
Оливия Колман — за роль первого плана в «Короне»;
Джоди Комер — за роль первого плана в «Убивая Еву»;
Лора Линни — за роль первого плана в «Озарк»;
Сандра О — за роль первого плана в «Убивая Еву»;
Зендая — за роль первого плана в «Эйфории»;
Джейсон Бейтман — за роль первого плана в «Озарк»;
Стерлинг Браун — за роль первого плана в «Это мы»;
Стив Карелл — за роль первого плана в «Утреннем шоу»;
Брайан Кокс — за роль первого плана в «Наследниках»;
Билли Портер — за роль первого плана в «Позе»;
Джереми Стронг — за роль первого плана в «Наследниках»;
Кристина Эпплгейт — за роль первого плана в «Мертв для меня»;
Рэйчел Броснахэн — за роль первого плана в «Удивительной миссис Мейзел»;
Линда Карделлини — за роль первого плана в «Мертв для меня»;
Кэтрин О’Хара — за роль первого плана в «Шиттс Крик»;
Исса Рэй — за роль первого плана в «Белой вороне»;
Трэйси Росс — за роль первого плана в «Черноватом»;
Энтони Андерсон — за роль первого плана в «Черноватом»;
Дон Чидл — за роль первого плана в «Черном понедельнике»;
Тед Дэнсон — за роль первого плана в сериале «В лучшем мире»;
Майкл Дуглас — за роль первого плана в «Методе Комински»;
Юджин Леви — за роль первого плана в «Шиттс Крик»;
Рами Юссеф — за роль первого плана в «Рами».
Среди тех, кто претендует на награды за роль второго плана, — Мерил Стрип и Хелена Бонэм-Картер. Для первой это уже пятая номинация, для второй — четвертая, однако у Стрип уже есть три награды, а Бонэм-Картер наград пока не получала.