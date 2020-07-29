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Названа цена на вакцину от коронавируса, разработанную в США

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  • 29.07.2020, 7:50
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Названа цена на вакцину от коронавируса, разработанную в США
Фото: Reuters

Разработчик оставляет за собой право пересмотреть цены на курс препарата.

Американская компания Moderna рассчитывает продавать курс вакцины от коронавируса за $50-60.

Отмечается, что такая цена будет действовать, предположительно, для США и стран с высоким уровнем дохода, пишет Financial Times.

При этом компания может пересмотреть цены на курс вакцины, так как компании Pfizer и BioNTech заключили соглашение с властями США на продажу до 600 млн доз препарата по стоимости в $19,5.


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