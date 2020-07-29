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Главная битва года в США

  • 29.07.2020, 12:11
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Главная битва года в США
Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Анализ шансов Байдена и Трампа на победу на президентских выборах.

Журналист «Нового времени» Иван Верстюк рассказал в своем видеоблоге о настроениях американских избирателей перед выборами президента США 2020 года, а также шансах Джо Байдена и Дональда Трампа на победу.

Так, согласно свежему соцопросу ABC News/Washington Post, за действующего президента Трампа готовы проголосовать 40% избирателей, тогда как за его главного оппонента Байдена — 55%.

В то же время детальный прогноз британских журналистов из The Economist показал, что Байден одержит победу в президентской гонке с вероятностью в 91%, а шансы Трампа составляют всего 8%.

«Джо Байден наиболее популярный на северо-восточном побережье США, а также на западе. Традиционные демократические штаты, такие как Калифорния и Нью-Йорк, готовы поддержать Байдена. Трамп популярен на юге и в центре страны. Консервативные штаты довольны тем, как Трамп руководит страной, и готовы дать ему еще четыре года полномочий», — отметил Верстюк.

Основную долю критики, по словам журналиста НВ, Трамп как действующий президент получает из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в стране, а также неэффективной борьбой с болезнью на начальных этапах эпидемии. Сейчас он сконцентрировался на экономической составляющей проблемы, запуская федеральные программы по финансовой поддержке населения и предприятий.

«Джо Байден говорит, что Трамп неправ в том, что он сконцентрировался только на экономике. Почему? Потому что в Америке продолжаются протесты на фоне движения Black Lives Matter — Черные жизни имеют значение. Буквально в эти выходные продолжились акции протеста в крупных городах — например, в Сиэтле. Люди недовольны, и есть все причины говорить о том, что протесты за права афроамериканцев будут продолжаться до самых президентских выборов», — подчеркнул Верстюк.

По мнению журналиста, Байден будет использовать эту тему, чтобы повысить свою популярность среди американских избирателей.

Смотрите полную версию анализа грядущих президентских выборов в США в видеоблоге Ивана Верстюка:


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