В Светлогорске сгорела машина главы местного избиркома? 29.07.2020, 12:15

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Фото: Nexta

Полностью сгорела вся передняя часть автомобиля.

Сегодня ночью в Светлогорске на улице Калинина, 47 произошел пожар — вспыхнула легковушка. В результате, у Renault практически полностью сгорела вся передняя часть, пишет Telegram-канал NEXTA.

И все бы ничего, но по чистой случайности, разумеется, автомобиль принадлежит зампреду местного исполкома по идеологии Константину Петровскому. Который является еще и председателем Светлогорской районной избирательной комиссии.

Напомним, что в мае все в том же Светлогорске внезапно сгорела машина местного судьи, который неоднократно отправлял местных активистов за решетку.