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США перестали принимать новые заявки от «мечтателей»

  • 29.07.2020, 13:55
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США перестали принимать новые заявки от «мечтателей»
Фото: Reuters

Сроки действия программы DACA сокращены и для тех, кто уже в ней участвует.

Власти США на данный момент прекращают прием заявок на участие в так называемой Программе отложенного действия для прибывших в США детей (DACA). Как заявил в среду, 29 июля, представитель администрации президента США, "мечтатели" - как называют детей мигрантов-нелегалов, не смогут более рассчитывать на DACA, сообщает dw.com.

В то же время нынешние участники программы смогут и дальше подавать заявки на продление мер защиты, но не на два года, как это было ранее, а лишь на один.

Большинство "мечтателей" являются выходцами из стран Латинской Америки.

С момента прихода к власти Дональд Трамп пытается свернуть, запущенную при президенстве Барака Обамы программу, которая позволяет примерно 700 тысячам детей, некогда нелегально въехавшим в страну вместе с родителями-мигрантами, жить и работать в США, не опасаясь депортации. Нынешнее решение о прекращении приема заявок на участие в DACA появилось через месяц после того, как Верховный суд запретил Белому дому прекращать программу.


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