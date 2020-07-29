США выведут из Германии больше военных, чем планировали 1 29.07.2020, 17:14

Половина останется в Европе.

Количество американских военных в Германии уменьшится почти на 12 000 - значительно больше, чем было известно ранее.

Об этом в среду в Вашингтоне сообщил министр обороны США Марк Эспер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Bild.

Около 6400 военных отправят обратно в США, еще около 5600 будут передислоцированы в другие европейские страны.

До сих пор правительство США говорило о выводе 9500 из почти 36 000 американских военных в Германии.

Эспер сказал, что войска должны отправиться "как можно скорее", возможно, в течение "недель". Министр заявил, что переброска войск усилит НАТО и сдерживание России, а также "успокоит союзников" и "улучшит стратегическую гибкость США".

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о намерении сократить количество американских войск в Германии, обвинив Берлин в невыполнении финансовых обязательств в рамках НАТО и использовании Америки в торговле.

Премьер-министры четырех немецких земель обратились к членам Конгресса США с призывом заблокировать планы вывода американских войск из Германии.

Ранее польский президент Анджей Дуда посетил Вашингтон, и Трамп сказал, что некоторые американские войска могут отправиться в Польшу.