закрыть
30 июля 2020, четверг, 14:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как США, Европа и Китай лишат Россию нефтегазовых доходов

1
  • 30.07.2020, 12:30
  • 2,952
Как США, Европа и Китай лишат Россию нефтегазовых доходов

Переход мирового автопарка на электромобили может произойти скачком.

И так же быстро, обвально за несколько лет рухнет спрос на нефть, поскольку в мировом потреблении нефти доля автотранспорта составляет 44%, пишет Максим Авербух для «Новая газета».

Для импортеров топлива это очень выгодный сценарий. Если весь европейский автопарк перевести на электродвигатели, то Евросоюз экономил бы на импорте нефти и нефтепродуктов более $170 млрд в год. За десятилетие экономия для ЕС составила бы около $2 трлн. Можно было бы инвестировать эти деньги в электромобилизацию и даже выгодно дотировать покупку электромобилей.

Есть и политическая выгода: снизится зависимость Евросоюза от стран — экспортеров нефти: России и ОПЕК. Вывод: отказ от двигателя внутреннего сгорания и переход на электродвигатель выгоден для стран ЕС как экономически, так и политически.

В 2020 году Евросоюз огласил свою цель: «нулевые выбросы» к 2050 году. Но понятно, что у России нет 30 лет — критическое сокращение потребления углеводородов в ЕС будет достигнуто через 15, максимум через 20 лет.

Жизнь без выбросов

Европа — основной рынок сбыта для российских углеводородов. И третий в мире, после Китая и США, авторынок.

В 2025 году все крупнейшие автопроизводители Евросоюза (Renault-Nissan, Volkswagen и Peugeot) будут иметь полностью дублирующую всю линейку автомобилей с ДВС линейку электромобилей. При этом Renault-Nissan и Volkswagen обьявили, что

после 2026 года новые поколения автомобилей с двигателем внутреннего сгорания не будут производиться вовсе.

Многие европейские страны уже ввели запрет на продажу новых автомобилей на двигателе внутреннего сгорания: Норвегия (с 2025 г.), Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия, Ирландия, Словения (с 2030 г.), с 2032 года ДВС будет запрещен в Шотландии, с 2035 года, по свежему заявлению министра транспорта, — в Великобритании, а Франция объявила о намерении запретить продажу новых автомобилей с ДВС с 2040 года.

В декабре 2019 года Еврокомиссия утвердила «зеленую сделку», предусматривающую ввод в строй к 2025 году 1 млн публичных точек заправки для электротранспорта (сейчас их 140 тысяч). Созданной инфраструктуры публичных электрозаправок будет достаточно для того, чтобы обеспечить потребность автопарка более чем в 200 млн единиц.

Евросоюз постоянно ужесточает требования к экологичности автомобильного двигателя: вступившие в силу в 2015 году ограничения по выбросам CO2 для легковых автомобилей составляют сейчас 130 г/км, к 2021 году планка снизится до 95 г/км, с 2030 года — до 59 г/км. То есть в 2030 году выбросы автомобильного двигателя должны снизиться более чем в два раза по отношению к текущему состоянию. По заявлению гендиректора Volkswagen Герберта Дисса, новые меры означают, что к 2030 году свыше 40% продаваемых компанией автомобилей в Европе должны быть электрическими.

Перед нами полноценная программа перевода автопарка Евросоюза на электродвигатель в период между 2025 и 2035 годами. Причем к ней готовы все крупнейшие автопроизводители Европы.

Автопроизводителям невыгодно поддерживать в рабочем состоянии два дублирующих друг друга производства, тем более в ситуации, когда одно из них совершенно точно является «уходящей натурой». И поэтому выпуск автомобилей с ДВС будет прекращен на несколько лет раньше закрытия для автомобиля с ДВС первого крупного рынка (Великобритании).

За Европой вынужденно побежит «большая тройка» автопроизводителей США, иначе они потеряют европейский рынок. Равным образом это верно для японских автоконцернов.

Демократы против бензина

В 2012 году Барак Обама утвердил вступающие в силу в США с 2021 года жесткие требования к экологичности и экономичности автомобильного двигателя. Позже они были отменены Дональдом Трампом на федеральном уровне, но возглавляемый Калифорнией альянс из 18 штатов и округа Колумбия с совокупным населением 140 млн человек отказывается отменять эти требования на уровне штатов. Ни один автопроизводитель не сможет игнорировать потерю без малого половины авторынка США.

На прошедшей неделе кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опубликовал свою программу «чистой энергии», предусматривающую «вторую великую железнодорожную революцию», где ж/д перевозки должны заменить значительную часть грузового автотрафика, который формирует спрос на 24% потребляемой в США нефти. Это также серьезно понизит пассажиропоток в воздушном транспорте.

Экономика США должна трансформироваться таким образом, чтобы к 2035 году добиться «нулевого выброса» в электроэнергетике и к 2050 году — в целом по стране. План среди прочего предполагает создание в автоиндустрии 1 миллиона рабочих мест, производящих весь спектр продукции — от запчастей до станций зарядки электромобилей, предоставление потребителям дотации на замену старых, менее эффективных транспортных средств на новые электромобили американского производства, строительство 500 тысяч станций зарядки для электромобилей и так далее.

За 4 года администрация Байдена вложит в реализацию данных мероприятий (и ряда других — таких как развитие солнечной и ветряной электрогенерации, ядерной энергетики) $2 трлн, которые будут выручены путем частичной отмены введенных Трампом пониженных налоговых ставок.

Отдельно стоит заметить, что основные положения плана Байдена в части «чистой энергии» поддерживаются обеими партиями, что серьезно повышает шансы на прохождение законопроекта через Конгресс без сколько-нибудь заметной правки. И даже если представитель Демократической партии не станет президентом США в 2020 году, то станет им через четыре года или через восемь лет.

Китайская угроза

Китай — наиболее перспективный рынок с точки зрения увеличения экспорта российских углеводородов. И в то же время Китай к 2025 году планирует увеличить продажи электромобилей до 25% от общего выпуска, а к 2035 году доля продаж транспорта на электродвигателе должна вырасти до 60% от всех новых автопродаж.

Фактически обнулив с 1 июля 2019 г. льготы для автомобилей с электродвигателем, проезжающих менее 200 км на одной зарядке, Китай намеренно «убил» гибриды, где электродвигатель вторичен по отношению к бензиновому (мало какой дополнительный электродвигатель способен выдать требуемый новыми правилами километраж). Поэтому по итогам 2019 года продажи гибридов в Китае упали на 47%.

Государственная электросетевая корпорация Китая реализует государственную программу развития национальной сети электрозаправок. В начале 2019 года в Китае насчитывалось 330 тысяч точек заправки на 70 тысячах публичных зарядных станций и более 800 тысяч точек зарядки в целом, что дало самую высокую в мире — несмотря на размеры страны — плотность электрозаправок: на каждые 100 километров китайских дорог с твердым покрытием приходится 3,5 условной точки зарядки.

В планах Китая довести к 2025 году общее количество точек электрозаправки, частных и публичных, до 3 млн штук. Это позволит обслуживать автопарк электромобилей в 200 млн.

Южный сосед Китая, Южная Корея, рассматривает вопрос запрета с 2035 года регистрации автомобилей с ДВС. Еще один сосед Китая и один из крупнейших авторынков мира, Япония, в 2018 году официально утвердил доктрину отказа от ДВС с переходом на водородный двигатель.


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип