Сенаторы США предложили ежегодно выделять Украине по $300 миллионов военной помощи 31.07.2020, 7:42

Инициативу поддержали как республиканцы, так и демократы.

Сенаторы США выступили за ежегодное предоставление военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов. Соответствующий законопроект внесли в пятницу, 31 июля, представители как Республиканской, так и Демократической партий. Кроме того, они предлагают выделять по 4 миллиона долларов на обучение офицерского состава в Украине, сообщает dw.com.

В июне Пентагон объявлял о планах выделить Киеву 250 миллионов долларов в качестве военной помощи. В начале июля демократы, контролирующие комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, предложили увеличить сумму в 2021 году еще на 25 миллионов.

Дополнительные средства предлагалось выделить на подготовку личного состава, вооружение, логистику и разведку. Ранее также сообщалось, что деньги пойдут на укрепление способности Украины более эффективно защищаться от российской агрессии.