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Дешевая бутафория

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  • Ирина Халип
  • 31.07.2020, 9:28
  • 15,310
Дешевая бутафория
Ирина Халип

Они наконец встретились.

Воссоединились после долгих лет разлуки и блужданий впотьмах по сырым лесным тропинкам – и бойцы ЧВК Вагнера, и боевики из джипа с украинскими номерами, прорвавшегося через границу, и головорезы, тренировавшиеся в Польше, и фрау А., и дохлая крыса. Схватили, что было под рукой - металлические пруты и бутылки с коктейлями Молотова, – и давай плясать на радостях от такой долгожданной встречи. Счастливый конец, поцелуй в диафрагму, всеобщая кадриль и занавес. А ведь путь к хэппи-энду был таким долгим!

Давным-давно, лет пятнадцать назад, жила-была крыса. Обычная крыса из живого уголка. Юннаты о ней заботились, звали Лариской, как в детской книжке, и прожила она достойную крысиную жизнь. А вот после смерти начались у нее всяческие неприятности: Лариска посмертно оказалась в разработке КГБ. И тогдашний его председатель Степан Сухоренко, которому по ночам не только крысы, но и маленькие зеленые человечки мерещились, объявил однажды, весной 2006 года, аккурат перед президентскими выборами, что ее предназначение – стать убийцей всех минчан. Степа явно уступал Лариске по интеллекту. Говорил с экрана, что деструктивные элементы уже разработали план: бросить в городской водопровод дохлую крысу, чтобы она отравила весь город, и тем дестабилизировать обстановку.

Лариске было одиноко почти пять лет. Но в декабре 2010 года у нее появились игрушки: стальные прутья, бутылки с коктейлем Молотова, тротиловые шашки, гранатометы – и гараж в Малиновке, где все это добро хранилось. Все это немного спасало от одиночества, но живого общения дохлой крысе по-прежнему не хватало. Время от времени появлялись, конечно, какие-то изможденные боевики, которых тренировали в лагерях на территории Польши, а затем забрасывали в Беларусь, но они надолго не задерживались – проносились, как призраки, и исчезали. Зато потом началось настоящее везение.

В 2017 году у крысы появилась настоящая классная компания - украинские боевики с джипом, забитым под завязку взрывчаткой и оружием, прорвавшиеся через государственную границу. Кроме крысы, в компании появилась еще одна дама: фрау А. Жить стало лучше, жить стало веселее. А сейчас и вовсе пир горой: к этой безудержной жизнеутверждающей оргии присоединились 33 российских боевика из санатория. Правда, анонсировали , что в Беларусь забросили аж 200, и почему взяли только 33 – непонятно. Впрочем, остальные наверняка в этот момент принимали радоновые ванны, которыми так славятся белорусские здравницы, и их решили не беспокоить, чтобы те не писали потом отрицательных отзывов на туристических сайтах.

А если серьезно, то есть такая профессия в театре - бутафор. Не путайте с реквизитором. Реквизитор следит за тем, чтобы на сцене были все необходимые для спектакля предметы. А бутафор изготавливает подделки. Юрисдикция бутафора – картонное оружие, пластмассовые яблоки, стеклянные украшения. А еще - подкрашенная вода в бутылке вместо коньяка, муляжи пулеметов, доспехи из папье-маше. Ценность бутафории в ее дешевизне и простоте изготовления. Работа бутафора – создать обман, имитацию, иллюзию. Опытный зритель все это прекрасно понимает. А тот, кто в театре в первый раз, может и поверить, будто шекспировские персонажи убивают друг друга настоящими, а не картонными мечами.

Но мы-то с вами в нашем погорелом театре уже третий десяток лет. Видали и премьеры, и инсценировки, и бенефисы. И никогда не верили в имитацию, потому что лукашенковские бутафоры – бездари и халтурщики. Если профессиональный бутафор при изготовлении своих муляжей отказывается от воспроизведения невидимых для зрителя деталей, то наши не в состоянии воспроизвести даже видимые детали. Вот и получается пестрая компания вроде дохлой крысы и фрау А. в качестве женских персонажей, да с украинскими и российскими боевиками в остальных ролях. И, честное слово, странно, когда коллеги начинают усиленно делать вид, будто все это – настоящее, и пугать: «Они приближаются – фанерные доспехи и картонные мечи, они сейчас нас будут убивать!» Если мы поверим, что это всерьез, то и сами умрем от страха. Но это не всерьез. Это наспех сварганенная бутафория. Имитация. Вранье. Брехня. Большой пшик.

Я не утверждаю, что боевики из санатория сделаны из папье-маше. Возможно, на других сценических площадках и в других спектаклях они вполне настоящие. Но в нашем спектакле – дешевая бутафория.

Разве что презервативы боевиков, которые показали по государственному телевидению, были настоящими. Я даже знаю, зачем: фрау А. обещала в гости зайти. И не говорите мне, что фрау А. – старая потрепанная тетка. У резиновых женщин возраста не бывает.

Ирина Халип, специально для Charter97.org


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