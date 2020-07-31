закрыть
31 июля 2020, пятница, 12:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мариуш Блащак: Новое командование армии США в Польше станет самым важным в регионе

  • 31.07.2020, 12:21
Мариуш Блащак: Новое командование армии США в Польше станет самым важным в регионе
Мариуш Блащак
Фото: Adam Guz /East News

На данный момент ведутся переговоры по этому вопросу.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что командование корпуса армии США, которое появится в Польше, будет самым важным командованием НАТО в нашей части Европы. Два дня назад о планах создания командования сообщил министр обороны США Марк Эспер, сообщает «Польское радио».

Глава Минобороны заявил, что на данный момент ведутся переговоры по этому вопросу.

«В Польше уже есть штаб-квартира дивизии НАТО во главе с американским генералом. На территории страны будет размещено командование корпуса армии США. Это будет самое главное командование в Европе, на Восточном фланге Североатлантического альянса. Оно будет управлять американскими силами на всем Восточном фланге», - заявил министр Блащак.

Два дня назад министр обороны США Марк Эспер подтвердил информацию о выводе из Германии почти 12 тысяч американских военнослужащих. 6400 из них вернутся в США, а 5600 будут переведены в другие европейские государства. Пока неизвестно, сколько солдат отправится в Польшу.

Министр национальной обороны Мариуш Блащак напомнил, что американо-польское соглашение предусматривает увеличение военного контингента США в Польше как минимум на тысячу военнослужащих.


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип