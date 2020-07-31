Мариуш Блащак: Новое командование армии США в Польше станет самым важным в регионе 31.07.2020, 12:21

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

На данный момент ведутся переговоры по этому вопросу.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что командование корпуса армии США, которое появится в Польше, будет самым важным командованием НАТО в нашей части Европы. Два дня назад о планах создания командования сообщил министр обороны США Марк Эспер, сообщает «Польское радио».

Глава Минобороны заявил, что на данный момент ведутся переговоры по этому вопросу.

«В Польше уже есть штаб-квартира дивизии НАТО во главе с американским генералом. На территории страны будет размещено командование корпуса армии США. Это будет самое главное командование в Европе, на Восточном фланге Североатлантического альянса. Оно будет управлять американскими силами на всем Восточном фланге», - заявил министр Блащак.

Два дня назад министр обороны США Марк Эспер подтвердил информацию о выводе из Германии почти 12 тысяч американских военнослужащих. 6400 из них вернутся в США, а 5600 будут переведены в другие европейские государства. Пока неизвестно, сколько солдат отправится в Польшу.

Министр национальной обороны Мариуш Блащак напомнил, что американо-польское соглашение предусматривает увеличение военного контингента США в Польше как минимум на тысячу военнослужащих.