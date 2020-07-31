Ученые выяснили, какой была Земля 700 миллионов лет назад 1 31.07.2020, 20:32

4,735

Фото: pixabay.com

В ходе новой работы экспертам удалось создать математическую модель климата Земли.

Около 700 миллионов лет назад Земля была похожей на снежок. По мнению ученых, всему виной масштабное оледенение, причины которого до сих пор остаются неизученными, пишет lenta.ua.

Согласно одной из гипотез, Земля превращалась в гигантский снежный ком два раза. События происходили около 700 миллионов лет и существенно ускорили эволюционные процессы многоклеточных. Предположительно, временная заморозка планеты случилась вследствие уменьшения солнечного света или углекислого газа. В свою очередь сотрудники Массачусетского технологического института считают, что всему виной скорость данного процесса. Также проведенные исследования доказывают, что ледниковые периоды происходили из-за того, что вулканические извержения, спровоцировавшие появление плотных облаков, блокировали проникновение солнечных лучей.

В ходе новой работы ученым удалось создать математическую модель климата Земли. Они учли множество показателей, которые помогли понять, как планета превращалась в снежный ком. Результаты исследования можно будет использовать для поиска жизни на похожих на Землю экзопланетах, обладающих способностью периодически замерзать.