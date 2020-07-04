Дерзкая акция в Гомеле: «Перемен!» спели со сцены во время официального «праздника» 6 4.07.2020, 13:50

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Во время «музыкальной диверсии» многие подпевали.

Вчера в Беларуси прошел одиннадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Посмотрите, как поддержали Флешмоб солидарности в Гомеле. "Перемен!" исполнили прямо со сцены во время официальных мероприятий 3 июля. Многие подпевали.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!