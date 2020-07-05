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Трамп пообещал защитить американский образ жизни

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  • 5.07.2020, 10:41
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Трамп пообещал защитить американский образ жизни

Президент США связал его начало с первой экспедицией Колумба.

США одержат победу над "леворадикалами, марксистами, анархистами, смутьянами и мародерами", заявил президент США Дональд Трамп в субботу, 4 июля, выступая на лужайке у Белого дома по случаю Дня независимости, передает dw.com.

Он пообещал также "защищать американский образ жизни", который, по его словам, "начался в 1492 году, когда Колумб открыл Америку".

"Мы не позволим какой-то бесчинствующей толпе сносить наши статуи или стирать нашу историю", - подчеркнул глава Белого дома. Так он отреагировал на действия тех, кто в ходе акций протеста против расизма в стране пытается уничтожить памятники.

Массовые протесты против расизма и полицейского насилия начались в США после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе. Акции состоялись и в День независимости, в том числе в столице Вашингтоне и крупнейшем городе, Нью-Йорке. По сообщениям американских СМИ, некоторые из демонстрантов жгли американские флаги. А в Балтиморе протестующие свергли с постамента статую Христофору Колумбу и сбросили ее в океан.

Байден призвал "вырвать расизм с корнями"

Вероятный соперник Трампа на ноябрьских выборах президента, Джозеф Байден, также затронул тему угнетения в своем видео-обращении по случаю Дня независимости. Он призвал "вырвать системный расизм с корнем". "Наша нация была основана на простой идее: все мы созданы равными. Нам никогда не удалось достичь этого, но мы не прекращали попытки", - подчеркнул Байден.

Декларация независимости США, в которой в котором британские колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании, была подписана 4 июля 1776 года. Первым всенародно избранным президентом стал Джордж Вашингтон. В ноябре 2020 года жителям США вновь предстоит выбирать главу государства.


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