Трамп пообещал защитить американский образ жизни 1 5.07.2020, 10:41

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Президент США связал его начало с первой экспедицией Колумба.

США одержат победу над "леворадикалами, марксистами, анархистами, смутьянами и мародерами", заявил президент США Дональд Трамп в субботу, 4 июля, выступая на лужайке у Белого дома по случаю Дня независимости, передает dw.com.

Он пообещал также "защищать американский образ жизни", который, по его словам, "начался в 1492 году, когда Колумб открыл Америку".

"Мы не позволим какой-то бесчинствующей толпе сносить наши статуи или стирать нашу историю", - подчеркнул глава Белого дома. Так он отреагировал на действия тех, кто в ходе акций протеста против расизма в стране пытается уничтожить памятники.

Массовые протесты против расизма и полицейского насилия начались в США после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе. Акции состоялись и в День независимости, в том числе в столице Вашингтоне и крупнейшем городе, Нью-Йорке. По сообщениям американских СМИ, некоторые из демонстрантов жгли американские флаги. А в Балтиморе протестующие свергли с постамента статую Христофору Колумбу и сбросили ее в океан.

Байден призвал "вырвать расизм с корнями"

Вероятный соперник Трампа на ноябрьских выборах президента, Джозеф Байден, также затронул тему угнетения в своем видео-обращении по случаю Дня независимости. Он призвал "вырвать системный расизм с корнем". "Наша нация была основана на простой идее: все мы созданы равными. Нам никогда не удалось достичь этого, но мы не прекращали попытки", - подчеркнул Байден.

Our nation was founded on a simple idea: We're all created equal. We've never lived up to it — but we've never stopped trying. This Independence Day, let's not just celebrate those words, let's commit to finally fulfill them. Happy #FourthOfJuly! pic.twitter.com/1WrATlx8Xl — Joe Biden (@JoeBiden) July 4, 2020

Декларация независимости США, в которой в котором британские колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании, была подписана 4 июля 1776 года. Первым всенародно избранным президентом стал Джордж Вашингтон. В ноябре 2020 года жителям США вновь предстоит выбирать главу государства.