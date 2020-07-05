«Лукашенко ездит по парадам и ему нет дела до людей, которым нечем кормить семью» 4 5.07.2020, 15:57

6,403

фото с сайта: og.ru

Жители курортного поселка Нарочь остались без работы из-за коронавируса.

- Обращаюсь к вам от имени всех жителей поселка Нарочь, Мядельского района, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Крик души! Нарочь всегда считалась лучшим курортом в Беларуси. Её знают уже не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье. У нас самое большое озеро в стране и 9 санаториев, не считая туристические баз. Всегда, во все поры года была огромная загрузка, а сейчас она не доходит и до 40%.

Никому нет дела до людей. Сотрудники с апреля просидели в отпусках за свой счёт. Но и с июня не стало лучше. Все работают на полставки, по-прежнему ходят за свой счёт.

Коронавирус никуда не пропал, многие люди просто устали носить маски. Учитывая, что сейчас основная масса населения сидят в кредитах - никого не волнует, как ты будешь кормить семью, сидя дома. Лукашенко ездит по парадам и занялся в»ыборами», а Нарочь остановила свой сезон.

Многие потеряли свои рабочие места, и, поскольку все работодатели санатории, устроиться никуда нет возможности. Здесь сидят и прихвостни таракана, которые, конечно же, в шоколаде. Они, видимо, и врут, докладывая, что у нас все хорошо.