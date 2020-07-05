Ученые: Человеческая память работает так же, как поисковые системы 2 5.07.2020, 18:32

Новое исследование о том, как мозг оперирует десятками тысяч слов.

Новое исследование о том, как мозг оперирует десятками тысяч слов было опубликовано в журнале Nature Human Behaviour, пишет zn.ua. Ученые обратили внимание, что некоторые из них запоминаются гораздо лучше других, и попытались найти этому объяснение.

Авторы эксперимента исследовали нейронную активность пациентов с эпилепсией. Испытуемым показывали пары слов вроде "рука-яблоко", а через некоторое время демонстрировали одно из них и просили вспомнить второе. Оказалось, что есть ряд слов, которые большинству участников удавалось вспомнить лучше или хуже всего, и это не было связано с соединением в пары. Интересно, что более редкие слова запоминались лучше, чем те, которые употребляются в повседневной жизни.

Позже в похожем эксперименте в онлайн-формате приняло участие почти 3000 добровольцев. Результат оказался таким же. Исследователи попытались объяснить это с помощью модели поиска ассоциативной памяти, которая напоминает схему понятий с некоторыми наиболее проходимыми "узлами". Ученые создали программу, чтобы предположить, какие слова будут лучше запоминаться. Она основывалась на корпусе данных из книг, новостей и статей Википедии.

Оказалось, что наиболее запоминающиеся слова не появляются в текстах чаще, а абстрактные понятия не обязательно трудны для запоминания. Зато слова, семантически похожие или связанные со значениями других слов, запоминаются гораздо легче. Испытуемые угадывали их с большей вероятностью. Эти слова представляют собой своего рода центры трафика в нейронных сетях — точно так же, как в поисковиках, которые подсказывают нам нужное слово, когда мы только начинаем вводить запрос.