CНБО Украины: Экс-министр обороны времен Януковича является сотрудником спецслужб РФ 3 6.07.2020, 17:10

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Дмитрий Саламатин

Компания «Укроборонпром» была также создана Россией.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Что такое "Укроборонпром"? Откуда он взялся? Это та компания, которая в свое время была создана Российской Федерацией для полного контроля над оборонно-промышленным комплексом Украины. Господин Дмитрий Саламатин (гендиректор "Укроборонпрома" и министр обороны при беглом президенте Викторе Януковиче. - Ред.), по той информации, которую мы имеем, - непосредственный сотрудник спецслужбы Российской Федерации. Когда он возглавил эту организацию, все и началось", - подчеркнул Данилов.

Он напомнил, что концерн на сегодняшний день не является главным в оборонно-промышленном комплексе страны.

"Много появилось частных компаний, которые занимаются этими вопросами, которым монопольно "Укроборонпром" указывал на цены. Мы считаем, что в том виде, в котором есть, этот монстр существовать не может", - объяснил секретарь СНБО.

Напомним, ранее экс-министрам обороны времен Януковича Саламатину и Лебедеву, было сообщено о подозрении в госизмене.