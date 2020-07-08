Украинка не может узнать, куда делись ее $170 тысяч из ячейки в «Белгазпромбанке» 18 8.07.2020, 12:16

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Ее ячейка оказалась пустой.

Гражданка Украины заявила в милицию об исчезновении более $ 170 тыс. из депозитарной ячейки «Белгазпромбанка». Теперь она передумала вкладывать деньги в Беларусь, пишет tut.by.

О пропаже денег из ячейки украинка узнала 26 июня после того, как приехала в Беларусь и посетила головной офис «Белгазпромбанка», где 11 июня прошел обыск. В депозитарной ячейке находилось более $ 170 тыс., но ящик в нем оказался пустым. Женщина написала заявление в банк на имя Надежды Ермаковой, которая временно руководит банком, вызвала милицию и написала заявление во Фрунзенское РУВД.

Гражданка Украины говорит, что может подтвердить происхождение денег, но об этом ее никто не просил перед тем, как забрать их из ячейки.

Банк передал обращение в Департамент финансовых расследований Госконтроля, так как «обращение содержит вопросы, решение которых не касается компетенции Белгазпромбанка», а тот – перенаправил обращение в КГБ, который расследует уголовное дело. Получить комментарий в этом ведомстве пока не удалось.

До сих пор непонятно, по какому принципу отбирали содержимое ячеек.

Ранее украинка рассматривала возможность открыть бизнес в Беларуси и, возможно, вложить деньги в недвижимость. Сейчас у нее нет такого желания.

Проблемы в «Белгазпромбанке » начались 11 июня – через месяц после того, как о своих президентских амбициях заявил теперь уже бывший глава банка Виктор Бабарико. Сейчас более 20 человек, включая самого претендента, проходят по уголовному делу. Их обвиняют в отмывании денег, уклонении от платы налогов, мошенничестве, даче и получении взятки.

С 15 июня Нацбанк ввел в «Белгазпромбанке» собственную администрацию. Сейчас во главе одного из крупнейших частных банков страны стоит Надежда Ермакова.

Акционеры «Белгазпромбанка» считают, что администрацию банка сменили незаконно. А некоторые клиенты «Белгазпромбанка» написали заявления в банк из-за того, что без их присутствия вскрывали их депозитарные ячейки, в результате чего часть содержимого потерялась.