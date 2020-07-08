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B Конгрессe США предложили выделить на военную помощь Украине $275 миллионов

  • 8.07.2020, 13:34
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B Конгрессe США предложили выделить на военную помощь Украине $275 миллионов

Ранее планировалось выделить на $25 миллионов меньше.

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложил выделить в 2021 финансовом году на военную помощь Украине $275 млн, передает «Голос Америки».

Ранее планировалось выделить на $25 млн меньше.

«$275 млн для Инициативы по содействию безопасности на Украине — на $25 млн больше, чем запрашивалось», — говорится в пресс-релизе к проекту военного бюджета.

Ранее в Министерстве обороны США заявили, что предоставят Украине военную помощь в размере $250 млн.


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