США пригрозили отрезать Гонконг от долларов 1 8.07.2020, 20:15

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Госдеп рассматривает санкции против валютной системы Гонконга.

Госдепартамент США обсуждает возможность введения валютных санкций против Гонконга после принятия Китаем закона о нацбезопасности, который на Западе считают нарушением автономии, закрепленной в договоре о передаче территории Пекину, передает finanz.ru.

Ряд советников госсекретаря Майка Помпео предложили ударить по гонгонгскому доллару, который с 1983 года «привязан» к доллару США, рассказали Bloomberg источники, знакомые с дискуссией.

По их словам, идея циркулирует на уровне Госдепа, но пока не получила достаточной поддержки, чтобы ее начали обсуждать высшие чиновники администрации Трампа.

Один из возможных механизмов - это запрет для базирующихся в Гонконге банков на покупку долларов, говорят источники Bloomberg. Это де-факто отрежет местный рынок от притока американской валюты и усложнит поддержание стабильного курса, который более 30 лет зафиксирован на уровне около 7,8 гонконгских долларов за американский.

Такой сценарий равносилен санкциям против китайской банковской системы. «Это звучит очень радикально и может иметь негативные и непредсказуемые последствия не только для китайских, но и для американских банков, а также для всего глобального финансового рынка», - говорит главный экономист Standard Chartered в Гонконге Дин Шуанг.

Те же опасения высказывают американские чиновники, говорят источники Bloomberg: под ударом может оказаться не Китай, а гонконгские и американские банки.

Возможный более мягкий сценарий - с ограничениями на долларовую ликвидность через рынок свопов, рассуждает стратег AxiCorp Стив Иннс. «Это будет простейший способ, но неясно, как далеко они готовы зайти», - говорит он.

Впрочем, у китайцев есть чем ответить, считает Иннс: они, например, могут попробовать дестабилизировать также привязанные к доллару валюты ближневосточных союзников США. В их числе - Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ.

Экстремальной альтернативой может стать отключение Гонконга от SWIFT - международной системы межбанковских расчетов, считает главный экономист Daiwa Securities Group по Азии Кевин Лай. «Это ядерная опция - она маловероятна, но не невозможна, - поясняет он. - Без доступа к глобальной долларовой системе гонконгский доллар не может функционировать».

Привязка гонконгского доллара к американскому была введена в октябре 1983 года после стремительного обвала местного валютного рынка. За месяц курс доллара США подскочил с отметки 6 до 9,5, после чего Джон Бремридж, занимавший тогда пост главы Минфина Гонконга, зафиксировал его в диапазоне 7,75-7,85.

Крупнейшей проверкой на прочность для этой системы стал азиатский финансовый кризис 1998 года, когда властям пришлось влить 118 млрд гонконгских долларов в рынки, чтобы покрыть бегство инвесторов, распродававших акции и долг.

Сейчас в распоряжении монетарных властей Гонконга (Hong Kong Monetary Authority) - 440 млрд долларов резервов, которое превышают денежную массу в местной валюте. ЦБ Китая предоставит Гонконгу необходимые ресурсы, если США ужесточат санкции, заявил в начале июня министр финансов Пол Чан.