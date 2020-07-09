Трамп впервые провел встречу с президентом Мексики 9.07.2020, 8:04

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Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Дональд Трамп

Фото: flickr.com whitehouse

Официально она была заявлена как празднование нового Североамериканского торгового соглашения.

Президент США Дональд Трамп в среду впервые провел встречу с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, сообщает «Голос Америки».

Официально встреча была заявлена как празднование нового Североамериканского торгового соглашения, однако предполагалось, что ее могут омрачить разногласия по поводу нелегальной иммиграции и инвестиций в мексиканский энергетический сектор.

В ходе визита в США президента Обрадора сопровождает делегация бизнесменов, в том числе самый богатый человек Мексики, телекоммуникационный магнат Карлос Слим. В среду вечером они посетят прием в Белом доме с участием видных представителей американского бизнеса.

Одна из главных тем нынешних переговоров – проблема иммиграции в США, а также минимизация последствий пандемии коронавируса для торговли между двумя странами, чьи экономики тесно связаны.

Перед началом встречи оставалось неясным, затронет ли Трамп вопрос о спорах между американскими компаниями и мексиканским правительством, которое решило отменить проведенные в 2013-14 гг. реформы и вернуть энергетический сектор под государственный контроль, что поставило под вопрос судьбу многих крупных контрактов.

По словам высокопоставленного представителя администрации Трампа, правительство Мексики обещало сохранить эти контракты в силе.

«Разумеется, мы надеемся, что они сдержат слово», – заявил источник журналистам.

Лопес Обрадор, впервые с момента своего избрания в 2018 году совершающий официальный визит в иностранное государство, полетел в Вашингтон эконом-классом коммерческого рейса. Один из видеороликов, опубликованных во вторник в «Твиттере», демонстрирует, как он садится в переполненный самолет в маске.

Саммит приурочен к вступлению в силу нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой, которое пришло на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА).

Первоначально планировалось провести двухдневное мероприятие, однако затем саммит сократили до одного дня после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался участвовать в нем из-за новых угроз США ввести пошлины на канадские товары.

Критики Лопеса Обрадора и некоторые американские демократы считают, что Трамп хочет воспользоваться встречей для повышения своей популярности среди избирателей-латиноамериканцев в преддверии ноябрьских президентских выборов. Опросы показывают, что большинство американцев с латиноамериканскими корнями склоняется в пользу вероятного соперника Трампа, демократа Джо Байдена.

С Байденом мексиканский лидер, в ходе своего визита, не встречается.