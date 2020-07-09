Ученые открыли сенсационные факты о Троянской войне 10 9.07.2020, 10:19

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Это позволяет совершенно иначе взглянуть на историю Древней Греции.

Троянская война, согласно итогам нового археологического исследования, была гражданской — в ней сражались не разные народы, как считалось до сих пор, а ахейцы из Греции и ахейцы из Трои, пишет lenta.ua.

Новые исследования, проведенные археологами в Трое, а также более детальный анализ древних табличек с линейным письмом указал на гражданский характер Троянской войны. О том, что легендарный конфликт на самом деле был гражданской войной, можно было предположить еще из "Илиады" Гомера, где указано, что троянцы и греки носили одну и ту же одежду, верили в одних и тех же богов, разговаривали на одинаковом языке, и так далее.

"Новый анализ древних табличек показал, что, например, Гектор — это имя ахейского происхождения, несмотря на то, что он был троянцем. Когда Гомер писал о том, что троянцы и ахейцы говорят на одном языке, то просто отражал действительность тринадцатого века до нашей эры, а не выдумывал что-то", — говорит Луи Годар, автор гипотезы о гражданской Троянской войне.

Годар отметил, что Троей, судя по всему, правила микенская аристократия. На этот факт указывают разнообразные археологические находки — например, микенская керамика, которая была обнаружена в Трое при раскопках археологических слоев, относящихся ко времени Троянской войны.