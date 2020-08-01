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США могут запретить соцсеть TikTok

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  • 1.08.2020, 12:20
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США могут запретить соцсеть TikTok

Об этом заявил президент Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok, пишет «Украинская правда».

«Мы присматриваемся к TikTok. Мы можем запретить TikTok» - сказал он.

На этой неделе администрация Трампа приняла решение, что китайскую соцсеть должен проверить Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS). Китайские власти уже раскритиковали это решение США и обвинили Вашингтон в дискриминации.

Соцмедийное приложение принадлежит китайской фирме ByteDance. Ее представители настаивают, что она не предоставляет данных пользователей официальному Пекину.

Тем временем в администрации Трампа считают, что ByteDance, как и другие китайские технологические компании, представляют угрозу национальной безопасности США. Вашингтон подталкивает своих союзников к подобным жестким действиям в отношении китайских фирм, в частности, в отношении компании Huawei.

TikTok является популярным соцмедийным приложением среди молодежи. Сначала он приобрел широкую популярность в странах Азии, а сейчас - и в других частях мира. Его пользователи могут создавать короткие видео с эффектами и музыкой.

Вечером 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.


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