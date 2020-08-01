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Арестованный политтехнолог Виталий Шкляров имеет дипломатический паспорт США?

  • 1.08.2020, 14:11
  • 1,340
Арестованный политтехнолог Виталий Шкляров имеет дипломатический паспорт США?
Виталий Шкляров
Фото: Ярослав Радионов / Апостроф

Политтехнолог остается под стражей сроком на два месяца.

Задержанному 29 июля в Гомеле политтехнологу Виталию Шклярову в пятницу избрали меру пресечения, он остается под стражей сроком на два месяца. Обвинение ему не предъявлено — на это у следствия есть десять дней. Об этом сообщил его адвокат Антон Гашинский, пишет tut.by.

Уголовного дела в отношении Шклярова нет — он проходит подозреваемым по делу в отношении Сергея Тихановского (он обвиняется по четырем статьям, в том числе ст. 342 ч. 1 — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Первоначально Шкляров был задержан на 72 часа по ст. 108 УПК.

Адвокат Шклярова заявил, что обжалует задержание подзащитного в суде.

— Семья Виталия очень переживает и надеется на то, что эта ошибка будет исправлена в самое ближайшее время, — отметил Гашинский.

Супруга Шклярова — гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. По словам источника, знакомого с ситуацией, у Шклярова в связи с этим есть американский диппаспорт. Следовательно, сейчас к выяснению обстоятельств и причин его задержания подключаются и дипломатические круги.

Адвокат Антон Гашинский сведения о наличии у подзащитного диппаспорта не подтвердил, но и не опроверг.

Виталий Шкляров позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова». Ему 44 года, он гражданин Беларуси и родом из Гомеля, но жил в Штатах.

В 2019 году Виталий принимал участие в «Минском форуме», активно комментировал политическую ситуацию в Беларуси, в том числе для иностранных медиа.


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