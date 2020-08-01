Ученые выяснили, действует ли «эффект бабочки» при путешествиях в прошлое 1 1.08.2020, 15:01

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Исследование провели в Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Исследователи из Лос-Аламосской национальной лаборатории экспериментально доказали, что в квантовой механике его не существует, пишет popmech.ru.

Для того, чтобы симулировать «эффект бабочки», ученые использовали квантовый компьютер. Они отправили в «прошлое» информацию — квантовые биты или же кубиты, а затем сильно повредили один из них. То есть фактически повторили то, что совершил герой известного рассказа Рэя Брэдбери, наступив на бабочку.

Однако дальше в эксперименте все пошло совсем не так, как в рассказе. Когда кубиты были возвращены в «настоящее», они оказались неповрежденным — так, будто реальность самовосстановилась.

«На квантовом компьютере нет никаких проблем с тем, чтобы симулировать обратную во времени эволюцию или же запуск процессов в прошлое, — говорит один из соавторов исследования, физик-теоретик Лос-Аламосской лаборатории Николай Синицын. — То есть мы реально можем посмотреть, что произойдет со сложным квантовым миром, если мы отправился назад во времени, причиним небольшие повреждения и вернемся обратно. Мы обнаружили, что наш мир в этом случае сохранится, и это означает, что «эффекта бабочки» в квантовой механике не существует».

Произведенные в прошлом повреждения, как выяснили Синицын и его соавтор Бин Ян, вызывают в настоящем лишь локальные и несущественные изменения. И это открытие имеет не только теоретическое, но также и вполне практическое применение.

Во-первых, оно может быть использовано для сокрытия информации на квантовых компьютерах. По словам Яна, получается, что поврежденную вследствие стороннего измерения информацию в запутанном состоянии можно затем легко восстановить, так как эти повреждения не увеличиваются вместе с процессом декодирования.

А во-вторых — для тестирования квантовых процессоров. Поскольку отсутствие «эффекта бабочки» имеет исключительно квантовую природу, то успешное повторение эксперимента Синицына и Яна на таком процессоре будет являться доказательством того, что он действительно работает на квантовых принципах.