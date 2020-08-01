Мезенцев: Задержанным в Беларуси бойцам из России обеспечили более комфортные условия 9 1.08.2020, 17:06

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ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ

ФОТО: RIA.RU

Об этом заявил посол РФ в Беларуси.

Задержанным в Беларуси бойцам из России обеспечили более комфортные условия

Группу российских граждан, которых задержали в Беларуси, перевели в более комфортные условия содержания. Об этом заявил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает business-gazeta.ru.

«Граждан перевели в иное место содержания с объяснением того, что их условия там окажутся более комфортными и обеспечены будут, насколько это возможно в пенитенциарном учреждении, добрые условия содержания», — заявил Мезенцев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Посол рассказал, что провел беседу с министром внутренних дел Беларуси Юрием Караевым. По словам Мезенцева, белорусские власти пообещали организовать встречу дипломатов из РФ с задержанными в республике россиянами уже сегодня.

«Нам было сказано, что гарантированно сегодня к исходу суток это будет обеспечено», — сказал собеседник телеканала, уточнив, что задержка связана с перепиской между белорусскими силовыми ведомствами.

32 россиянина были задержаны 29 июля в санатории под Минском. По информации КГБ Беларуси, спецназ якобы поймал бойцов Частной военной компании Вагнера. МИД РФ утверждает, что у граждан РФ был трудовой договор с коммерческой организацией, зарегистрированной в Беларуси. Они следовали транзитом через Минск в Стамбул и являются сотрудниками частного охранного предприятия.