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Митинг в поддержку Светланы Тихановской в Слониме (Видео, онлайн)

  • 1.08.2020, 19:22
  • 1,327
Митинг в поддержку Светланы Тихановской в Слониме (Видео, онлайн)
Фото: nn.by

Тысячи человек пришли на встречу с кандидатом в президенты Беларуси.

Встреча проходит на стадионе «Динамо» в Слониме.

19:32 Ведущий митинга выступает на белорусском языке. Он напомнил, что власти Слонима специально организовали на это время другие мероприятия. "Ганьба!" - крикнул он. Люди поддержали.

19:31 Люди продолжают стоять в очереди, чтобы пройти на стадион.

Фото: nn.by

19:30 Люди зовут кандидата в президента, скандируя "Света!". Она еще не прибыла.

19:29 Играет песня Змитра Войтюшкевича «Жыве Беларусь!».

19:28 Люди скандируют "Верым! Можам! Пераможам!"

19:24 Людей все больше!

19:23 Стадион заполняется людьми, многие пришли с бело-красно-белыми флагами.

Фото: nn.by

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