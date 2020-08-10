Лукашенко сам организовал забастовку в Беларуси 14 10.08.2020, 16:26

19,773

Фото: AFP

В Минске из-за отключения интернета не работает большинство частных компаний.

Как стало известно сайту Сharter97.org, власти в страхе перед тем, что люди узнают правду о выборах, отключили по всей Беларуси интернет. Из-за этого возникли огромные проблемы в работе различного рода сервисов, большинство частных фирм не работает из-за отключения интернета. По этой же причине не работает большинство отделений банков, некоторые службы такси, пассажиро и грузоперевозчики, госучереждения.

Люди говорят, что «в администрации Лукашенко есть сторонники Светланы Тихановской и власти сами устроили реальную забастовку».