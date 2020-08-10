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Роберт Бедронь: ЕС должен восстановить санкции и заморозить финансовую помощь режиму Лукашенко

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  • 10.08.2020, 18:29
  • 9,306
Роберт Бедронь: ЕС должен восстановить санкции и заморозить финансовую помощь режиму Лукашенко
Роберт Бедронь

Белорусами восхищается весь мир.

О последних событиях в Беларуси и о санкциях со стороны Евросоюза рассказал в Facebook депутат Европейского парламента, председатель комиссии по связям с Беларусью Роберт Бедронь.

«В свете событий в Беларуси ЕС должен восстановить санкции и заморозить финансовую помощь режиму Лукашенко. Однако мы не перестанем поддерживать белорусское гражданское общество. Уважаемые белорусы и белоруски, вы не одни, и вашей беспрецедентной мобилизацией, целеустремленностью и необходимостью демократических реформ восхищается весь мир. Жыве Беларусь!» - написал Бедронь.

Также политик опубликовал заявление в качестве главы Делегации Европарламента по связям с Беларусью.


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