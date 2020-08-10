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Помпео: США призывают власти Беларуси уважать права граждан на участие в мирных собраниях

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  • 10.08.2020, 23:09
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Помпео: США призывают власти Беларуси уважать права граждан на участие в мирных собраниях

Госсекретарь США назвал выборы в Беларуси несвободными и несправедливыми.

США считают состоявшиеся в Беларуси президентские выборы несвободными и несправедливыми. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает ТАСС.

"США глубоко озабочены проведением президентских выборов в Беларуси, которые не были свободными и справедливыми, - отмечается в тексте. - Серьезные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс".

Соединенные Штаты также призывают власти Беларуси уважать права граждан на участие в мирных собраниях и воздержаться от применения силы.

"Мы призываем власти Беларуси уважать права всех белорусских граждан на мирные собрания, воздержаться от применения силы и освободить всех неправомерно задержанных, - отмечается в тексте. - Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространения белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях".


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