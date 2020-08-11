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Видеофакт: Колонна бастующих рабочих идет по Минску

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  • 11.08.2020, 16:16
  • 15,096
Видеофакт: Колонна бастующих рабочих идет по Минску

Сотрудники «Белэнерготехпроекта» поддержали Всебелорусскую забастовку.

Как сообщает Telegram-канал «Нашей Нiвы», работники бастующие «Белэнерготехпроекта» ходили поддерживать коллег из «Электромеханического завода», которые присоединились к Всебелорусской забастовке.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод и другие предприятия.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.


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