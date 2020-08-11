Долги россиян достигли исторического рекорда 1 11.08.2020, 17:18

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Граждане России продолжают набирать долг перед банками и микрофинансовыми компаниями.

Россияне продолжают набирать долг перед банками и микрофинансовыми компаниями, компенсируя падение доходов, которое, согласно Росстату, стало рекордным с 1999 года, пишет finanz.ru.

На 1 июля общий размер задолженности физлиц достиг 19,909 трлн рублей, следует из статистики ЦБ. С начала года он вырос на 809 млрд рублей, или 4,2%, а за последние 12 месяцев - на 2,141 трлн рублей.

Темпы роста займов физлиц остаются двузначными (12% год к году), несмотря на то, что еще в прошлом году центробанк ввел меры по охлаждению бума потребительского кредитования, в результате которого за пять лет долг населения практически удвоился.

Хотя банки резко сокращали выдачу кредитов в период пандемии, а также вдвое срезали средний лимит по кредитным картам, единственным месяцем, когда задолженность физлиц сокращалась, стал апрель (на 119 млрд рублей).

В мае на руках у населения оказалось 48 млрд рублей кредитных денег, в июне - еще 170 млрд рублей. К кризису россияне подошли уже с рекордной долговой нагрузкой: на 1 апреля в среднем люди были должны банкам 10,9% своих ежемесячных доходов (в виде платежей по обслуживанию и погашению).

При этом практически каждый четвертый заемщик оказался фактически в «рабстве» у кредитора, отдавая ему более 80% своего месячного заработка.

В период с 15 марта по 15 июля, по данным ЦБ, банки провели реструктуризацию кредитов населения на общую сумму 665,9 млрд рублей, или 3,6% от портфеля. Просрочка по потребительским и ипотечным займам выросла с начала года еще больше - на 737 млрд рублей. Ее доля в портфеле, впрочем, остается незначительной - 4,7%.

Центробанк считает просроченными кредиты, которые не обслуживаются больше 90 дней. Но первые признаки схлопывания пузыря потребительских долгов видны в ранней просрочке (от 60 дней), объемы которой в мае-июне взлетели на 120%.

По автокредитам «просрочка» увеличилась на 129%, до 517 млн рублей; по ипотечным займам - на 125%, до 601,5 млн рублей. Просроченных кредитов наличными за два месяца стало больше на 115%: к началу июля их общая сумма достигла 3,474 млрд рублей, свидетельствует статистика «Эквифакса».

«В ближайшие месяцы просроченная задолженность будет увеличиваться как в объеме, так и в длительности, достигнув пика к концу третьего квартала. В четвертом квартале стоит ожидать традиционного списания объема неработающей задолженности банками или её продажи коллекторским агентствам», - предупреждают эксперты «Эквифакса».

По итогам 2019 года банки продали коллекторам просроченные долги физических лиц на сумму 303 миллиарда рублей. Согласно статистике Первого коллекторского бюро, взыскатели купили три четверти всех кредитных договоров, от которых банки решили отказаться, чтобы очистить балансы. Всего они выставляли на продажу 399 млрд рублей долга - на 15% меньше, чем годом ранее.

Но на руках у коллекторов в итоге оказалось на 3,5% больше долга, чем в 2018-м. Среди взыскателей растет спрос, рассказывал «Коммерсанту» замдиректора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский: на рынок приходят новые компании, в первую очередь, в регионах.

Сумма среднего долга, взятого коллекторами в работу, снизилась на 15% - до 158 тысяч рублей. Это результат неплатежей по потребительским кредитам и кредитным картам, указывают в ПКБ, тогда как доля автокредитов и долгов бизнеса снижается.

Просроченные долги дорожают, но все равно продаются за бесценок: средняя цена закрытых сделок составила 2,62% от номинала. За покупку прав на 300 млрд рублей задолженности коллекторы потратили всего 7,9 млрд рублей (против 5,6 млрд год назад).