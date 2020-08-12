Бастующие работники «Белэнергосетьпроект»: Вышли протестовать против закоренелой власти 12 12.08.2020, 8:19

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Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

Как минчане проявили солидарность с коллегами по забастовке.

11 августа улица Долгобродская в Минске буквально гудела. В 13 часов около Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова собрались десятки человек - это сотрудники предприятия «Белэнергосетьпроект», которое входит в ГПО «Белэнерго» и находится неподалеку. Люди хлопали в ладоши, а их поддерживали проезжающие машины, которые массово сигналили. Но сами работники электротехнического завода отвечали им из окон, пишет kp.by.

- Это беспредел полнейший, - эмоционально возмущается один из протестующих на улице Александр. - Мы, энергетики, вышли протестовать против закореневшей власти. Мы возмущены положением в стране! Говорят, белорусы «памяркоўныя», но всякой «памяркоўнасці» есть предел. Поэтому мы пришли поддержать коллег из электротехнического завода. Утром был разговор, что забастовка начнется в обед. Но вы видите милицейскую машину около проходной? Видимо, их просто не выпустили из здания. Или у них строгая пропускная система. Вот они и машут нам, хлопают в ладоши и кричат «Жыве Беларусь!» из окон.

Люди хлопали в ладоши, а их поддерживали проезжающие машины, которые массово сигналили

Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

По словам Александра, многие сотрудники «Белэнергосетьпроект» сейчас работают на удаленке, а на забастовку вышло примерно 70% работников, которые находились на рабочих местах.

- Не боитесь, что в связи с забастовкой вас могут уволить?

- Я думаю, что не пропаду. Хотя у нас есть люди, которые боятся выходить. Например, женщины, которые в одиночку поднимают детей. Они очень боятся лишиться работы. А люди, которым за 50? У них же вообще нет никаких перспектив! Есть у меня товарищ, которого попросили уволиться с одной из белорусских ТЭЦ после его нехороших высказываний. Ему 55 лет, на работу устроиться не может. Ему предлагают должность, где зарплата максимум 400 рублей! И с этим тоже надо бороться. Но мы можем рассчитывать только сами на себя.

Александр - один из участников забастовки

Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

На часах обеденное время. К столовой, которая находится в здании электротехнического завода, то и дело подходят люди. Они дергают закрытую дверь и разочарованно уходят.

- Мы работаем неподалеку и постоянно ходим обедать сюда. Но только что вышел охранник и сказал, что столовая сегодня закрыта. Видимо, это связано с тем, что здесь творится, - рассказали две девушки и направились в сторону гастронома.

Постояв некоторое время, люди вышли на улицу Долгобродскую, а потом повернули к своему предприятию на 1-м Твердом переулке. Около входа сотрудник «Белэнергосетьпроект» обращается к людям:

- Прошу всех пересечь проходную до 13.15. Кто не пересечет, будет подан в списках на «Белэнерго», я получил такую команду.

- Что вы запугиваете? - спрашивает один из собравшихся.

- Я не запугиваю. Я просто прошу соблюдать трудовую дисциплину.

- Право на забастовку прописано в Конституции!

- Забастовка разрешена при разрешении трудовых споров. У нас их нет.

- У нас спор в стране. У нас страна горит! Выйдите на Пушкина посмотрите, - парирует парень.

В забастовке во время обеденного перерыва приняли участие сотрудники «Белэнергосетьпроект»

Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

В забастовке во время обеденного перерыва приняли участие сотрудники «Белэнергосетьпроект»

Когда люди скрылись в здании, вдруг по дворам разнеслось: «Перемен, требуют наши сердца!». Это житель одного из домов на Долгобродской поставил колонки на подоконник, открыл окно и включил песни Цоя. Автомобили продолжают сигналить.

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод и другие предприятия.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.