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В США предлагают не назначать первого за 12 лет посла в Беларуси

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  • 12.08.2020, 10:27
  • 8,072
В США предлагают не назначать первого за 12 лет посла в Беларуси

Обращение сенатора Криса Мерфи.

Сенатор США Крис Мерфи предложил не назначать посла США в Беларуси в связи с жестким подавлением протестов Лукашенко после выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Трамп хочет восстановить дипломатические отношения с Беларусью. Кандидатура посла ожидает согласования Сенатом.

Сейчас это было бы большой ошибкой. Это будет выглядеть как согласие с репрессиями Лукашенко. Сенату стоит отложить это назначение", - написал Крис Мерфи.

В прошлом году страны договорились о возвращении послов в Минск и Вашингтон, которых не было в столицах с 2008 года.


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