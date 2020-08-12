В США предлагают не назначать первого за 12 лет посла в Беларуси

В США предлагают не назначать первого за 12 лет посла в Беларуси8
- 12.08.2020, 10:27
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Обращение сенатора Криса Мерфи.
Сенатор США Крис Мерфи предложил не назначать посла США в Беларуси в связи с жестким подавлением протестов Лукашенко после выборов.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.
"Трамп хочет восстановить дипломатические отношения с Беларусью. Кандидатура посла ожидает согласования Сенатом.
Сейчас это было бы большой ошибкой. Это будет выглядеть как согласие с репрессиями Лукашенко. Сенату стоит отложить это назначение", - написал Крис Мерфи.
Trump wants to restore diplomatic relations with Belarus. The Ambassador nominee is pending in the Senate.— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) August 11, 2020
Right now, this would be a huge mistake. It would look like an endorsement of Lukashenko’s crackdown.
The Senate should set aside this nomination.
В прошлом году страны договорились о возвращении послов в Минск и Вашингтон, которых не было в столицах с 2008 года.