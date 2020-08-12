Белорусы стали в цепь солидарности на трассе Минск-Могилев и на М2

Белорусы стали в цепь солидарности на трассе Минск-Могилев и на М28
- 12.08.2020, 23:00
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Видеофакт.
Белорусы стали в цепь солидарности на трассе Минск-Могилев и на трассе М2.
Об этом сообщает «Наша Нива».
Напомним, 12 августа и в Минске, и в других городах страны женщины протестуют против насилия силовиков во время разгона протестующих. Уличные акции проходят с утра. Вечером к женщинам активно присоединились мужчины — и в столице, и в областных, районных центрах.
Пасёлак Прывольны Мінскага раёна. Туча народу на трасе Мінск-Магілёў, а таксама на трасе М2. pic.twitter.com/XVmOpS4ZMf— Наша Ніва (@nashaniva) August 12, 2020