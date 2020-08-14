Белорусский металлургический завод в Жлобине бастует 14.08.2020, 9:20

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Рабочие требуют ухода Лукашенко.

К Всебелорусской забастовке присоединился Белорусский металлургический завод в Жлобине, сообщает «Белсат».

Работники требуют ухода Лукашенко.

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод, работники «Торговый Дом БМЗ» в России, работники «Минскметропроекта», Южный рынок в Гродно, жодинский БелАЗ, «Гродно Азот», «Керамин», МТЗ, «Интеграл», МАЗ, рынок в Лиде, работники «Белэнерготехпроекта», МТЗ, 4-й троллейбусного парка и других предприятий и учреждений.

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