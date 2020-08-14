На строительстве ГОК в Петрикове началась забастовка

На строительстве ГОК в Петрикове началась забастовка2
- 14.08.2020, 11:25
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Они выставили четыре требования властям.
Солигорский трест «Реммонтажстрой» присоединился к национальной забастовке и озвучил свои требования. Об этом сайту Сharter97.org сообщил коллектив треста.
1. Остановить кровопролитие на улицах Беларуси.
2. Прекратить незаконное задержание мирных граждан.
3. Освободить всех политзаключенных. Провести расследования незаконных задержаний, жестоких избиений и наказать виновных в соответствии с законом.
4. Проведение честных и прозрачных выборов.