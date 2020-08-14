«Следующая станция — новый президент»: работники метро вышли на протест 5 14.08.2020, 12:33

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Люди вытроились в цепь на площади Независимости.

Сотрудники Минскго метро присоединились к Всебелорусской забастовке, сообщает Telegram - канал «Наша Ніва»

«Требования у нас, как и у всей страны, — проведение честных выборов, открытый подсчет голосов, ну и в новых выборах Лукашенко не участвует, это однозначно. Я в отпуске, приехал поддержать своих коллег. Не могу спокойно наблюдать за тем, что происходит у нас в стране. Призываю к солидарности всех рабочих. Жыве Беларусь и стоп, таракан!» — рассказал один из сотрудников метро Евгений Осинский.

За ходом Всебелорусской забастовки вы можете наблюдать в онлайн-трансляции сайта Сharter97.org.

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